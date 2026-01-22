[인터뷰②] '왕사남' 유해진 "'김은희♥'장항준, 예나 지금이나 늘 가벼워…그래서 더 좋아"

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 유해진이 영화 '왕과 사는 남자'를 연출한 장항준 감독과 깊은 인연을 자랑했다.
유해진은 22일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "장항준 감독은 예나 지금이나 늘 가볍다"며 "그래서 좋은 점이 더 많다"고 했다.
2월 4일 개봉하는 '왕과 사는 남자'는 1457년 청령포, 마을의 부흥을 위해 유배지를 자처한 촌장과 왕위에서 쫓겨나 유배된 어린 선왕의 이야기를 그린 작품으로, '기억의 밤', '리바운드' 등을 연출한 장항준 감독이 메가폰을 잡았다. 유해진은 광천골 촌장 엄흥도를 연기했다.
유해진은 장항준 감독과 서울예대 선후배 사이로 끈끈한 우정을 자랑해 왔다. 그는 작품에 합류하게 된 계기에 대해 "제가 시나리오를 읽는 속도가 원래 좀 더딘 편인데, 이번엔 비교적 금방 답을 줬다. 시나리오에 담긴 장점이 많았다. 젊은 층부터 노년층까지 모두가 공감할 수 있는, 인간의 본질적인 이야기를 어렵지 않게 보편적으로 잘 꾸몄냈다. 이러한 작품이 참 오랜만에 나온 것 같다. 뭔가 의미가 있으면서 생각할 거리가 있고, 재미도 있다"고 말했다.
이어 현장에서 본 감독 장항준에 대해 "현장에서도 역시 가볍더라(웃음). 근데 전 그 가벼움이 좋다. 본인은 옛날이나 지금이나, 항상 그렇게 살고 싶다고 하더라. 어떻게 보면 그건 자신의 노력일 수도 있다. 다른 사람에게만 악영향을 끼치지 않는다면, 문제될 게 없는 거 아닌가. 장항준 감독의 가벼움을 싫어하는 사람은 아무도 없다. 감정선이 나와야할 땐 또 뿜어져 나올 수 있도록 도와주고, 세세한 면도 있다. 현장 분위기는 감독이 많이 좌지우지한다고 생각하는데, 이번 작품은 장항준 감독이었기에 배우들과 스태프들이 좋은 아이디어를 스스럼 없이 이야기할 수 있었고, 발전시킬 수 있었다"고 고마움을 표했다.
또 사석에서 만난 장항준에 대해서는 "예전에 운종신 씨하고 셋이서 자주 만났었다. 또 장현성과도 친구여서 장항준 감독, 김은희 작가 집에서 술도 많이 마시고 했다. 그땐 정말 서로 아무것도 아니었을 때였다. 학교는 제가 늦게 입학해서 장항준 감독이 선배"라며 "아무리 절친이어도 현장에서는 칼 같이 이야기하는 편이다. 오히려 친구이기 때문에 수정 작업을 더 많이 했다. 연기가 좋지 않은데, 아무렇게나 오케이 사인 하면 안 되는 거다. 현장에서 웃는 것도 중요하지만, 나중에 함께 웃는 게 더 중요하다"고 전했다.