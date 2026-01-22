김연아, '5세 연하' ♥고우림과 신혼생활? "가끔 불만 있지만, 남편이 잘 맞춰줘"

기사입력 2026-01-22 19:41


김연아, '5세 연하' ♥고우림과 신혼생활? "가끔 불만 있지만, 남편이…

[스포츠조선 김소희 기자]전 피겨스케이팅 국가대표 김연아가 남편 고우림을 향한 애정을 드러냈다.

22일 유튜브 채널 '식빵언니 김연경'에는 '겉바속톡 ep1. 세계관 대충돌! 드디어 성사된 황제들의 만남. 아니, 이게 진짜로 된다고?'라는 영상이 공개됐다. 이날 영상에서는 '배구 황제' 김연경과 '피겨 황제' 김연아의 만남이 성사돼 이목을 집중시켰다.

이날 김연경은 김연아에게 "결혼하셨다면서, 신혼 생활은 잘 지내고 있나"라고 물었다. 이에 김연아는 "무탈하게 잘 살고 있다. 5월에 남편이 제대하고 벌써 6개월이 지났다. 빨리 일상으로 돌아와 활동 중"이라고 답했다. 김연경이 "고우림 씨의 군 복무 기간을 잘 기다려준 거 아니냐"고 묻자, 김연아는 웃으며 "법적으로 묶여 있으니까 어쩔 수 없다. 기다린다는 말도 웃긴 게 중간에 얼굴도 볼 수 있어서 잠시 떨어져 지낸 느낌, 연애하는 기분이었다"고 말했다.

두 사람은 일상 이야기도 나눴다. 김연경이 "고우림 씨와 주로 무엇을 하냐"고 묻자, 김연아는 "특별하게 뭘 하진 않는다. 맛있는 걸 먹고, 커피 마시고 한다"고 말했다.


김연아, '5세 연하' ♥고우림과 신혼생활? "가끔 불만 있지만, 남편이…
김연경이 "남편이 연아 님에게 잘 보이려 '거슬리게 하지 않기', '예쁜 말 하기'를 한다더라"고 전하자, 김연아는 "저는 그런 사람 아니다.누가 보면 남편이 엄청 막 잡도리(통제)하는 줄 알겠다"며 억울함을 드러냈다.

김연아는 이어 "남편은 전혀 거슬리게 하는 스타일이 아니다. 남녀가 다르다 보니까, 제가 여자 입장에서 생활 습관을 맞추려 하면서 잔소리 아닌 잔소리를 하게 된다"며 "저는 가끔 불만이 있지만, 남편은 전혀 불만이 없다. 그래서 제가 '이건 이렇게 해주면 좋겠다, 저건 저렇게 해주면 좋겠다'고 말하면, 남편이 빨리 캐치해서 맞춰준다"고 해명했다.

또한 김연아는 "남편이 여유로운 성격이고, 제가 성격이 급하다. 늘 제가 옳은 건 아니지만, 점점 느긋해지는 연습을 하고 있다"고 덧붙였다.

한편 김연아는 5세 연하인 포레스텔라 멤버 고우림과 3년 열애 끝에 2022년 결혼했다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

강원래, 하반신 마비 25년 차 일상…"발톱 빠져도 통증 못 느껴"

2.

'합숙맞선' 김태인, '상간녀 낙인'에 칼 뽑았다… "왜곡 보도, 법적 대응"

3.

지상렬, ♥신보람과 결혼 계획 발표 "술 줄이고 있어, 결혼식은 인천 문학구장"(펀펀투데이)

4.

94세 맞아? 이용식 장모, 나이 속여도 믿을 동안 외모..."84살 같아" 손녀도 깜짝

5.

레드벨벳 아이린 "저 36살 됐어요"..현역 걸그룹 최강 동안 인증

연예 많이본뉴스
1.

강원래, 하반신 마비 25년 차 일상…"발톱 빠져도 통증 못 느껴"

2.

'합숙맞선' 김태인, '상간녀 낙인'에 칼 뽑았다… "왜곡 보도, 법적 대응"

3.

지상렬, ♥신보람과 결혼 계획 발표 "술 줄이고 있어, 결혼식은 인천 문학구장"(펀펀투데이)

4.

94세 맞아? 이용식 장모, 나이 속여도 믿을 동안 외모..."84살 같아" 손녀도 깜짝

5.

레드벨벳 아이린 "저 36살 됐어요"..현역 걸그룹 최강 동안 인증

스포츠 많이본뉴스
1.

고깃집 알바생이 '대기업 연봉' 인생역전! → 불꽃야구+독립리그 출신, 롯데 박찬형의 기적은 이제 시작이다

2.

박지성 미친 클래스, 어떻게 이런 팀에서 뛰었지?...루니 호언장담 "2008년 맨유가 2026년 아스널 박살낸다"

3.

"박지성 있을 때가 그립다" '공도 못차고, 돈도 못 벌었다' 맨유, 축구클럽 부자랭킹 4위→8위 급추락..리버풀 5위 상승, 세계1위 레알 마드리드 최초 10억파운드 돌파

4.

'싹 바꿨어요' 부산 아이파크, 2026시즌 시즌권·멤버십 출시…선예매권→고정석으로, 서포팅존 전 스탠딩 바 설치

5.

[대학축구]'0:2→4:3' 후반 美친 대역전극 중앙대, 상지대 잡고 사상 첫 1,2학년 대회 우승

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.