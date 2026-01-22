한혜진, '4살 연하' 하준과 소개팅 성공했나..."데이트 하고 있지 않다" ('한혜진')

|
[스포츠조선 정안지 기자] 모델 한혜진이 배우 하준과의 소개팅 그 후에 대해 털어놨다.
그는 "시언오빠가 따뜻한데 성격이 너무 급하다. 상대방이 말 길게 하는 거 안 좋아한다"면서 "기안이는 잘 듣는다. 얼마 전에 1시간 30분을 통화했다. 그림을 그리면서 스피커폰으로 전화를 하는데, 남자들은 '응응' 맞장구 잘 안 친다. (기안84는)중간 추임새도 되게 잘 넣는다. 그래서 긴 통화는 기안이랑 해야 한다"라고 했다. 한혜진은 "특히나 질질 짤 거면 기안. 시언 오빠는 질질 짜면 혼낸다. 그래서 못 한다"라며 웃었다.
이때 한혜진은 "여러분들이 하준 씨에 대해서 굉장히 많이 궁금해하시고, '3편은 언제 나오냐, 기다리고 있다'라고 많이 이야기를 해주신다. 응원, 애정을 보내주셔서 너무 너무 감사드린다"라며 많은 이들의 관심에 감사의 마음을 전했다.
그러면서 한혜진은 하준과의 관계에 대해 "현재 하준 씨와 데이트를 하고 있지 않다"고 밝혔다. 그는 "일이 그렇게 됐다. 연애를 못하는 게 숨길 일은 아니지 않나"라면서 "만약 연애를 하거나 결혼을 하게 된다면 그 누구라도 좋은 일이 생기게 된다면 우리 구독자들한테 제일 먼저 알리도록 하겠다"고 약속했다.
