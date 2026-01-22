'흑백요리사2' 최강록 폭로...정호영 "연락 끊겼다 갑자기 나타나 '나야 재도전'"

|
[스포츠조선 김수현기자] 정호영 셰프가 '흑백요리사2' 우승자인 최강록 셰프의 극비 재도전에 대해 이야기 했다.
이에 정호영과 친분이 있는 양세찬은 "나중에 호영이 형한테 '흑백요리사' 왜 안나갔냐 물어봤는데 '나가면 내가 잃을 게 많아' 했었다. 그런데 시즌2에서 이러고 서 있더라. 배신감이 들더라"라고 폭로했다.
그는 "'시즌2' 섭외는 많이 기다렸다. '이번에 나가야지' 했는데 선택의 기회조차 없으면 그렇지 않냐. 주변에서 다들 섭외 미팅을 했다더라 하는 소식이 들려서 초조해졌다"라 털어놓았다.
정호영 셰프는 "담당 작가님이랑 친해서 안부 묻는 척 먼저 연락을 했다. 그래서 섭외를 받고 출연했다"라 했다.
'흑백요리사2'의 화려한 백수저 라인업. '예상 못 한 백수저'에 정호영 셰프는 "서로 출연 여부는 극비였다. 그래서 레이먼 킴 셰프의 경우엔 시즌1의 전체 자문 담당이었다. 그래서 출연을 안할 줄 알았는데 출연했더라"라 했다.
또 "시즌1에 이어 재도전한 최강록 셰프는 완전히 비밀이었다. 책 쓰겠다고 방송도 안하겠다 해서 저랑도 연락이 끊겼었는데 갑자기 나타나서 '나야 재도전'이라 하더라"라고 배신감을 드러냈다.
