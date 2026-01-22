'흑백요리사' 제작진 걱정 날린 안성재의 한 마디..."토 달 사람 없을 것"

기사입력 2026-01-22 21:31


[스포츠조선 김수현기자] 넷플릭스 '흑백요리사' 제작 비화가 공개된 가운데, 심사위원 섭외를 두고 고민하던 제작진의 걱정을 단숨에 날린 안성재 셰프의 자신감 넘치는 한마디가 공개됐다.

22일 방송된 KBS 2TV '옥탑방의 문제아들'(이하 '옥문아')에는 넷플릭스 시리즈 '흑백요리사2' TOP4 정호영 셰프와 '흑백요리사1' 나폴리맛피아 권성준 셰프가 출연했다.

첫 번째 문제, '시즌1을 준비하던 흑백요리사 제작진은 대한민국의 수많은 요리 실력자를 모으는 요리 서바이벌인만큼 심사위원으로 안성재 셰프를 섭외하며 고민을 했는데 제작진의 걱정을 한 방에 날린 안성재 셰프의 한 마디'가 문제로 나왔다.


다양한 오답들이 나온 가운데 정답은 '내가 심사하면 토를 달 사람은 없을 겁니다'였다.

PD는 "프로그램 특성상 심사위원이 누구냐에 따라 노이즈가 생길 수도 있다는 점을 우려했던 점은 무엇보다 심사가 걱정이었는데, 당시 안성재 셰프의 자신감 있는 한마디는 제작진에게 큰 확신을 안겨줬다"며 "실제 안성재 셰프는 깐깐하면서도 고개를 끄덕일수밖에 없는 심사는 물론 '이븐하게' '익힘의 정도' 등의 유행어를 탄생시켰다"라 했다.


최고의 셰프를 평가하는 심시위원은 '시즌1'에 큰 화제가 됐었다. 권성준 셰프는 "요리계에서 가장 리스펙을 받는 셰프다"라 밝혔다.

'안성재 셰프의 심사 스타일'에 정호영은 "맛에 있어서 정확하게 짚더라. 내가 놓친 부분을 캐치하더라. 명확하게 짚어주니까 납득할 수밖에 없었다"라 했고 권성준은 "저는 승부욕이 있어서 만족시키고 싶었다"라 밝혔다.

shyun@sportschosun.com

