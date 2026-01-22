이수혁, 온몸 땀 범벅 12시간 팬미팅?..."사실 아니지만, 뭐라고 더 해주고 싶었다" ('공부왕찐천재')

기사입력 2026-01-22 21:39


[스포츠조선 정안지 기자] 배우 이수혁이 12시간 팬미팅 혹사 논란에 대해 해명했다.

22일 유튜브 채널 '공부왕찐천재 홍진경'에는 "청담동 휘어잡은 이수혁과 홍진경의 모델 포스"라면서 영상이 게재됐다.

이날 이수혁과 만난 홍진경은 "작년에 중국에서 팬미팅 되게 고생했다는 기사를 봤다. 온 몸이 땀에 완전 절어있더라"면서 12시간 팬미팅 혹사 논란에 대해 물었다.

이에 이수혁은 "많이 와주셨다. 덥기도 더웠고, 내 입장에서는 '무대 위 조명이 그런가보다. 나만 힘든가보다'고 했는데 팬분들도 되게 고생하셨다고 하더라"고 했다.

이어 이수혁은 "기사는 12시간이라고 나왔는데, 어떻게 12시간을 하냐. 아니다"며 "팬미팅은 나를 좋아해주시는 분들을 모으는 거니까 내 입장에선 욕심이 나는거다. 뭐라도 더 해야될 것 같고, 가볍게 하고 올 수 있는 곳이 아닌 느낌"라면서 진심으로 임했던 팬미팅에 대해 이야기 했다.


이수혁, 온몸 땀 범벅 12시간 팬미팅?..."사실 아니지만, 뭐라고 더…
현재 한국 뿐만 아니라 중국, 일본에서도 엄청난 인기를 끌고 있는 이수혁은 "처음에는 '밤을 걷는 선비'라는 드라마를 많이 봐주셨다"면서 "어릴 때부터 영화를 좋아해서 관심 갖고 보다가 나중에 '나오고 싶다'가 된거다"며 배우가 된 이유에 대해 밝혔다.

이수혁은 '근데 모델을 먼저 시작했네'라는 질문에 "배우 회사를 찾고 싶었는데 다들 아이돌을 시키려고 하셔서 못 들어가고 있다가 옷도 좋아하는 상황에서 모델로 먼저 데뷔해서 활동을 하다가 배우까지 이어진거다"며 모델을 하게 된 이유도 밝혔다. 그러면서 그는 "모델 할 때도 5년 동안 회사가 없었다. 내가 다 전화 받고 영광이 형한테 전화해서 '형 얼마 받냐' 묻고 조금 더 부르고"라고 해 웃음을 안겼다.

