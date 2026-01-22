신지♥문원, 길거리서 '진한 스킨십'.."엉덩이 좀 그만만져"(어떤신지)[종합]

기사입력 2026-01-22 22:03


신지♥문원, 길거리서 '진한 스킨십'.."엉덩이 좀 그만만져"(어떤신지)…

[스포츠조선 김소희 기자] 코요태 신지가 예비신랑 문원을 향한 사랑을 숨기지 않았다.

21일 유튜브 채널 '어떤신지?!?'에는 "한 때 천국이라고 불리던 사이판에 가봤습니다..[과연 사이판은 어떻게 됐을까? EP. 1]"라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상 속 신지는 예비신랑 문원과 스태프들과 함께 사이판으로 여행을 떠나는 모습이 담겼다.

신지는 호텔에서 여유를 즐긴 뒤 스태프들과 함께 바비큐 파티를 즐기며 행복한 모습을 보였다. 그는 "지금 먹고 자고 먹고 자고만 하고 있다"며 "여행 온 기분이 든다. 여럿이서 오니 더 좋다"고 말했다.

다음 날, 신지 크루는 렌터카를 이용해 사이판 북부 투어에 나섰다. 신지는 "날씨가 너무 좋다"며 만족감을 드러냈고, 관광 명소를 방문하며 즐거운 시간을 보냈다. 특히 그는 "남는 건 사진이다"라며 독사진은 물론 매니저와 함께한 투샷을 남겼다.


신지♥문원, 길거리서 '진한 스킨십'.."엉덩이 좀 그만만져"(어떤신지)…
이때 신지가 남자 매니저에게 다정하게 붙어 포즈를 취하자, 문원은 "자기야 좀 떨어져 줘라"라며 질투해 웃음을 자아냈다. 신지는 "왜, 우리 매니저잖아"라고 맞받았고, 문원은 "그딴 게 어딨냐"라며 툴툴댔다.

결국 신지는 문원과 함께 투샷을 남겼다. 그는 문원을 꼭 끌어안고 "이거 웨딩화보 찍을 때 이렇게 찍는다. 무조건 서로를 바라보라고 한다"며 즉석에서 재연해 웃음을 안겼다. 다만 문원은 "엉덩이 좀 그만 만져라"라고 농담해 폭소를 자아냈다.

이후 신지 크루는 레스토랑에 들러 간단히 식사한 뒤 요트 투어에 나섰다. 신지는 "너무 좋다"며 자유롭고 여유로운 순간들을 만끽했다.

한편 신지는 7세 연하 가수 문원과 올해 결혼을 앞두고 있다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'합숙맞선' 상간녀 의혹 A씨 "왜곡된 이슈몰이…적극적으로 법적 대응할 것" [SC이슈]

2.

'연정훈♥' 한가인, 7세 子도 인정한 올리비아 핫세 닮은꼴 "엄마 닮았다" ('자유부인 한가인')

3.

김연아, 12년째 운동 NO "식단으로 관리, 살 찌는 체질 아니다"

4.

김연아, '5세 연하' ♥고우림과 신혼생활? "가끔 불만 있지만, 남편이 잘 맞춰줘"

5.

유재석, 메인 PD와 3시간씩 통화?..'런닝맨' 새 PD "절대 아냐, 30분 아래"(짐종국)

연예 많이본뉴스
1.

'합숙맞선' 상간녀 의혹 A씨 "왜곡된 이슈몰이…적극적으로 법적 대응할 것" [SC이슈]

2.

'연정훈♥' 한가인, 7세 子도 인정한 올리비아 핫세 닮은꼴 "엄마 닮았다" ('자유부인 한가인')

3.

김연아, 12년째 운동 NO "식단으로 관리, 살 찌는 체질 아니다"

4.

김연아, '5세 연하' ♥고우림과 신혼생활? "가끔 불만 있지만, 남편이 잘 맞춰줘"

5.

유재석, 메인 PD와 3시간씩 통화?..'런닝맨' 새 PD "절대 아냐, 30분 아래"(짐종국)

스포츠 많이본뉴스
1.

무슨 서류를 안 가져갔길래 美 정치거물이 개입했나? SF 이정후 LA 공항서 1시간 억류...시즌 액땜?

2.

'29억 초특급 대우' 근데 다 어디 갔어? ML도 포기하고 왔더니…"찬호 첫 타석 사구 조심해"

3.

사이판 다녀왔더니 미국비행기 타라고? LG 국대 8명 미국 캠프 출발 밀릴뻔한 이유[공항 스케치]

4.

사령탑의 단언 "김도영은 유격수로 KIA를 책임질 선수다!" [전훈출국현장]

5.

'윤나고황손' 합계 1억2000 증발! 2인은 억대연봉 붕괴 → 롯데가 못한 이유 여기에.. 연봉인상자 전멸. 고승민만 '동결' 생존

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.