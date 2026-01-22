양세형·양세찬, 父 서울대 농대 출신이라더니..성악과 나온 하도권에 "가짜"(홈즈)

기사입력 2026-01-22 22:34


양세형·양세찬, 父 서울대 농대 출신이라더니..성악과 나온 하도권에 "가…

[스포츠조선 김소희 기자] 코미디언 양세형이 아버지가 서울대 출신이라고 밝힌 가운데, 서울대 출신 배우 하도권에게 '엄격한 잣대'를 들이밀며 웃음을 안겼다.

22일 방송된 MBC '구해줘! 홈즈'(이하 '홈즈')에서는 뮤지컬 '캐빈'에 출연 중인 배우 박호산, 하도권, 김대호가 서울에 자가가 있는 '부장'들의 집을 임장하러 나섰다.

이날 오프닝에서 주우재는 하도권에 대해 "'펜트하우스'에서 마두기 역, '스토브리그'에서 강두기 역을 맡지 않았냐"며 "두기로 이름을 알렸다"고 운을 뗐다.


양세형·양세찬, 父 서울대 농대 출신이라더니..성악과 나온 하도권에 "가…
특히 하도권은 드라마 '펜트하우스'에서 마두기 역할을 맡은 것과 관련해 "실제로 서울대 성악과 출신"이라고 밝혀 눈길을 끌었다. 이에 '서울대 감별사'로 불리는 양세형·양세찬 '양브라더스'는 "수능 몇 점이냐"고 물었고, 하도권은 "점수까지 말해야 되냐"며 곤란해했다.

그럼에도 집요한 질문이 이어졌고, 결국 하도권은 "수능은 봤다. 하지만 성악과는 실기가 중요하다. 수능 30%, 실기 70%"라고 설명했다. 이에 양세찬은 "여기도 가짜다"라고 농담했고, 양세형 역시 "세찬아, 말 걸지 말자"고 너스레를 떨어 웃음을 안겼다.

이에 박호산은 "그래도 입학은 입학이다. 집을 70% 대출로 사도 내 집 아니냐"라고 감쌌고, 장동민은 "서울대 대출로 들어갔다고 하라"며 농담해 현장을 웃음바다로 만들었다.


양세형·양세찬, 父 서울대 농대 출신이라더니..성악과 나온 하도권에 "가…
앞서 양세형은 지난해 12월 25일 방송된 '홈즈'를 통해 아버지가 서울대 농대 출신임을 밝힌 바 있다. 당시 그는 "농대 출신이다"라며 "아버지가 수학을 제일 잘했는데, 고등학교 때는 책을 쓱 보고 다 풀었다고 한다"고 전했다. 이어 "아버지는 하고 싶은 거 하라고 하는 스타일이다. 집도 잘 살아서 과외 등을 다 했다고 하더라. 동생과 저는 하고 싶은 거 하라는 스타일이라 우리는 모글리처럼 살았다"고 덧붙였다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김연아, 12년째 운동 NO "식단으로 관리, 살 찌는 체질 아니다"

2.

'연정훈♥' 한가인, 7세 子도 인정한 올리비아 핫세 닮은꼴 "엄마 닮았다" ('자유부인 한가인')

3.

'합숙맞선' 상간녀 의혹 A씨 "왜곡된 이슈몰이…적극적으로 법적 대응할 것" [SC이슈]

4.

김연아, '5세 연하' ♥고우림과 신혼생활? "가끔 불만 있지만, 남편이 잘 맞춰줘"

5.

'흑백요리사1' 권성준, 우승자 타이틀 뺏겼다..."다들 에드워드리만 기억해"

연예 많이본뉴스
1.

김연아, 12년째 운동 NO "식단으로 관리, 살 찌는 체질 아니다"

2.

'연정훈♥' 한가인, 7세 子도 인정한 올리비아 핫세 닮은꼴 "엄마 닮았다" ('자유부인 한가인')

3.

'합숙맞선' 상간녀 의혹 A씨 "왜곡된 이슈몰이…적극적으로 법적 대응할 것" [SC이슈]

4.

김연아, '5세 연하' ♥고우림과 신혼생활? "가끔 불만 있지만, 남편이 잘 맞춰줘"

5.

'흑백요리사1' 권성준, 우승자 타이틀 뺏겼다..."다들 에드워드리만 기억해"

스포츠 많이본뉴스
1.

무슨 서류를 안 가져갔길래 美 정치거물이 개입했나? SF 이정후 LA 공항서 1시간 억류...시즌 액땜?

2.

'29억 초특급 대우' 근데 다 어디 갔어? ML도 포기하고 왔더니…"찬호 첫 타석 사구 조심해"

3.

사이판 다녀왔더니 미국비행기 타라고? LG 국대 8명 미국 캠프 출발 밀릴뻔한 이유[공항 스케치]

4.

사령탑의 단언 "김도영은 유격수로 KIA를 책임질 선수다!" [전훈출국현장]

5.

'윤나고황손' 합계 1억2000 증발! 2인은 억대연봉 붕괴 → 롯데가 못한 이유 여기에.. 연봉인상자 전멸. 고승민만 '동결' 생존

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.