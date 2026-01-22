'금융인♥' 손연재, 48→50kg 찌고 근육 증량....둘째 위한 계획 "딸맘 되고파" ('손연재')
[스포츠조선 정안지 기자]전 리듬체조 국가대표 손연재가 새해 목포로 둘째를 언급했다.
22일 유튜브 채널 '손연재 sonyeonjae'에는 "나의 새해 목표는 둘째다"라며 영상이 게재됐다.
이날 손연재는 '새해 맞이 목표를 적어달라'는 요청에 첫 번째 목표로 '2kg 증량'을 적었다. 이에 제작진은 "좋겠다"라며 부러움을 드러냈고, 당황한 손연재는 "살만 찌면 안 되고 근육을 키운다는 의미다. 근육이 있어야 한다"라고 했다.
손연재는 "임신 준비를 하시는 분들은 무조건 근육을 키우시고 임신을 하시길 추천드린다"라며 "안 그러면 진짜 고생한다"라며 경험자의 현실 조언을 건넸다.
두 번재 목표는 수영이라는 손연재는 "준연이 가졌을 때 수영하고 진짜 좋았다. 수영이 임산부한테 진짜 좋은 운동인 것 같다. 무게를 싣지 않고 할 수 있는 운동 중에 수영이 최고인 것 같다"고 했다.
마지막 세 번째 목표는 둘째였다. 손연재는 "딸. 딸맘 되기"라면서 아들을 향해 "엄마 딸 낳을 수 있을까, 준연이 오빠 될 수 있을까. 진짜 궁금하다"라며 웃었다.
또한 손연재는 아들의 새해 목표도 대신 적었다. '쪽쪽이 이별'에 이어 '오빠 되기'라고 적은 손연재는 "내 모든 2026년 포커스는 둘째를 위한 큰 계획이다"라며 파이팅을 외쳤다.
한편 손연재는 2022년 9세 연상의 금융인과 결혼했으며 슬하에 아들 한 명을 뒀다.
