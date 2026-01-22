박민정, ♥송형주와 결혼 발표 "부족한 날 챙겨주고 아껴주는 사람"[전문…

|
[스포츠조선 김소희 기자] 잡지 '맥심' 모델로 이름을 알린 BJ 겸 유튜버 박민정이 유튜버 송형주와 결혼 소식을 전했다.
이어 "그 와중 부족한 저를 옆에서 챙겨주고 아껴주는 사람을 만났다"며 결혼 소식을 발표했다.
함께 공개된 사진에는 박민정과 예비신랑이자 유튜버 송형주가 함께한 웨딩 화보가 담겨 눈길을 끌었다. 송형주는 구독자 76만 명을 보유한 유튜브 채널 '핫스튜디오'를 운영 중이다.
이날 송형주 역시 결혼 소감을 전했다. 그는 "제가 평생을 함께할 사람을 만나 결혼을 하게 되었다"며 "저를 긍정적인 방향으로 이끌어주는 이 사람과 함께라면, 미래를 약속해도 되겠다는 확신이 들었다"고 밝혔다. 이어 "결혼 후에도 여러분이 아시는 송형주 그대로, 변함없이 재미있는 영상으로 찾아뵙겠다. 예쁘게 잘 사는 모습 지켜봐 달라. 감사하다"고 인사했다.
한편, 1995년생인 박민정은 모델 겸 유튜버다. 잡지 '맥심' 모델로도 활약했으며 웹예능 '우마게임'에 출연한 경험이 있다.
다음은 박민정 SNS글 전문
안녕하세요 박민정입니다.
스무살 초반에 시작해서 정신없이 달려오다보니
벌써 10년이라는 시간이 흘렀네요.
태어나서 정말 많은 관심도 받아보고, 가끔 우당탕탕 실수도 했지만
여러분 덕분에 너무 행복한 나날들이었어요!
항상 너무 감사하고 또 감사드립니다.
그 와중 부족한 저를 옆에서 챙겨주고 아껴주는 사람을 만났습니다.
같이 있다보면 배울점이 많고 멋있는 사람이에요.
함께 있을때 점점 더 성장하는 제 자신을 보면서
이 사람과 평생 같이하고싶다는 생각이 들었습니다.
늘 지켜봐 주시고 응원해 주신 팬분들 실망하지 않도록
예쁘고 행복하게 잘 사는 모습 보여드릴게요.
인생의 새로운 2막이라 생각하고 앞으로 더 열심히 활동하는
민정이가 되겠습니다.
p.s 나 시집 간다... 다들 못갈거라 놀렸지만 진짜 간다...!!
다음은 송형주 SNS글 전문
안녕하세요, 핫소스 송형주입니다.
오늘 영상에서 먼저 말씀드렸듯이,
제가 평생을 함께할 사람을 만나 결혼을 하게 되었습니다.
저를 긍정적인 방향으로 이끌어주는 이 사람과 함께라면,
미래를 약속해도 되겠다는 확신이 들었습니다.
결혼 후에도 여러분이 아시는 송형주 그대로,
변함없이 재미있는 영상으로 찾아뵙겠습니다.
예쁘게 잘 사는 모습 지켜봐 주세요. 감사합니다!