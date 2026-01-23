故 송유정, 26세의 비극..."생일 축하해, 관종답게" 공승연 추모 속 5주기
[스포츠조선 김수현기자] 배우 故 송유정이 세상을 떠난지 5년이 흘렀다.
지난 2021년 1월 23일 故 송유정은 향년 26세, 너무도 짧은 생을 마감하고 하늘의 별이 됐다.
故 송유정의 소속사인 써브라임아티스트에이전시는 당시 "송유정 배우가 2021년 1월 23일 세상을 떠났다. 장레는 유족의 뜻에 따라 조용히 진행되었으며 25일 발인식을 엄수한다"라고 비보를 전했다.
이어 "유정은 언제나 밝은 미소로 행복을 주는 우리의 친구이자, 누구보다 뜨거운 열정으로 연기하던 멋진 배우였다. 따뜻한 곳에서 편안하게 쉴 수 있도록 고인의 명복을 함께 빌어주시길 바란다"고 밝혔다.
또한 고인과 관련된 악플에 "최근 포털, 온라인 커뮤니티 및 SNS 등을 통하여 당사 및 당사 소속 아티스트에 대한 명예훼손성 게시물이 무분별하게 작성, 유포되고 있다. 그동안 당사는 이에 대하여 별도로 대응하지 않았으나, 최근 고인이 된 당사 소속 배우를 언급하는 게시물이 작성, 유포되는 등 더 이상 묵과하기 어려운 상황에 이르렀다"고 분노했다.
이어 "당사는 당사 및 당사 소속 아티스트에 대한 명예훼손성 게시물을 작성, 유포하는 행위에 대하여 가능한 모든 법적 조치를 취할 예정이며, 법적 조치 진행 과정에서 어떠한 선처도 없을 것임을 알려드린다"며 일부 악성 댓글에 대해 대응했다.
2013년 MBC '황금무지개'에서 차예련의 아역으로 데뷔한 송유정은 이후 '소원을 말해봐' KBS2 '학교 2017' 등 드라마에 이어 웹드라마아 '나의 이름에게'에서 활약했다.
특히 고인과 절친한 친구였던 배우 공승연은 친목 모임 '163모임'을 결성할 정도로 돈독한 친분을 이어갔다고.
이에 공승연은 故 송유정이 잠든 납골당을 찾아 "생일 축하해. 관종답게 많은 친구들이 다녀갔나봐. 올해 생일 편지는 이렇게 붙여두고 간다"라는 글과 함께 故 송유정의 납골당을 찾은 사진을 올리기도 했다.
