'케이팝 데몬 헌터스', 美아카데미 두개 부문 노미…박찬욱 '어쩔수가없다' 불발[SC이슈]
|사진 제공=넷플릭스, CJ ENM
[스포츠조선 안소윤 기자] 넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스'가 올해 아카데미 시상식(오스카) 두개 부문에 최종 후보로 오른 가운데, 박찬욱 감독의 영화 '어쩔수가없다'는 후보에 이름을 올리지 못했다.
미국 영화예술과학아카데미(Academy of Motion Picture Arts and Sciences·AMPAS)는 22일 오후(한국시각) 공식 유튜브를 통해 제98회 아카데미 시상식 최종 후보를 발표했다.
발표된 내용에 따르면, '케이팝 데몬 헌터스'는 장편 애니메이션 부문 최종 후보에 올랐으며, '아르코', '엘리오', '리틀 아멜리', '주토피아2'와 트로피를 두고 경합을 벌이게 됐다.
이어 '케이팝 데몬 헌터스'의 OST '골든'은 주제가상 부문에 노미네이트됐다. 해당 부문에서는 '다이앤 네버 다이'의 '디어 미', '씨너스: 죄인들'의 '아이 라이드 투 유', '비바 베르디!'의 '스위트 드림스 오브 조이', '기차의 꿈'의 '트레인 드림스'가 함께 후보에 올랐다.
'케이팝 데몬 헌터스'는 K팝 슈퍼스타 루미·미라·조이가 화려한 무대 뒤에서 세상을 지키는 숨은 영웅으로 활약하는 이야기를 그린 액션 판타지 애니메이션이다. 앞서 오스카의 전초전으로 불리는 제83회 골든 글로브에서는 장편 애니메이션상과 주제가상을 수상하는 쾌거를 달성했다.
반면 박찬욱 감독의 영화 '어쩔수가없다'는 국제영화상 후보에 이름을 올리지 못했다. 이 부문에서는 '더 시크릿 에이전트'(브라질), '그저 사고였을 뿐'(프랑스), '센티멘탈 밸류'(노르웨이), '시라트'(스페인), '힌드의 목소리'(튀니지)가 경쟁을 펼친다.
한편 아카데미 시상식은 미국 영화예술과학아카데미가 주관하는 미국에서 가장 권위 있는 영화 시상식이다. 올해는 3월 15일 미국 로스앤젤레스 돌비 극장에서 개최된다.
안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com
