“이 장면 왜 빠졌어?” ‘환승연애4’ 미공개 영상에 환친자 오열 각

티빙 오리지널 '환승연애4'가 스페셜편으로 돌아온다. 오는 28일 수요일 오후 6시, 본편에서 공개되지 않았던 미공개 에피소드를 대방출하며 과몰입을 다시 한 번 소환한다.
이번 스페셜편에는 본 방송에서는 담기지 못했던 청춘남녀들의 비밀스러운 순간과 감정의 결이 고스란히 담길 예정이다. '환승연애4'를 이끌었던 4MC 사이먼 도미닉, 이용진, 김예원, 유라도 다시 스튜디오에 모여 입주자들의 숨겨진 서사와 비하인드를 함께 지켜본다.
공개된 스페셜 티저 영상 속 MC들은 이미 모든 선택과 결말을 알고 있는 시점에서 출연자들의 첫 만남부터 마지막 순간까지를 다시 되짚으며 당시에는 알지 못했던 진실과 마주한다. 유라는 미공개 장면을 보던 중 "이건 내보낼 수가 없었네"라며 놀라움을 감추지 못해, 어떤 장면이 베일을 벗게 될지 궁금증을 키운다.
특히 X 공개, 감정의 갈림길, 최종 커플 탄생까지 전 과정을 다시 바라보며 출연자들의 선택과 감정 변화를 더욱 입체적으로 조명할 예정이다. 본편에서는 미처 드러나지 않았던 입주자들의 또 다른 매력과 관계의 이면이 공개되며 '환친자'들의 몰입도를 한층 끌어올릴 전망이다.
'환승연애4'는 이별한 연인들의 과거와 현재, 그리고 미래를 진솔하게 담아내며 매주 공감과 눈물, 설렘을 동시에 안겼다. X와 NEW 사이에서 갈등하던 청춘들이 결국 자신의 마음과 마주하고 서로의 행복을 응원하는 과정은 시청자들의 깊은 공감을 이끌어냈다. 첫 공개 이후 각종 SNS 실시간 트렌드를 장악했으며, 15주 연속 주간 유료 가입 기여자 수 1위를 기록하는 등 압도적인 화제성을 입증했다.
과몰입을 부른 서사의 뒷이야기를 담은 '환승연애4' 스페셜편은 오는 28일 수요일 오후 6시, 티빙에서 공개된다. 조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com