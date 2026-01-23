한가인, 잃어버린 친동생 찾았다...♥연정훈도 인정한 닮은꼴 "부인할 수 없어" ('한가인')
[스포츠조선 정안지 기자] 배우 한가인도 김동준과의 닮은꼴 비주얼을 인정했다.
22일 유튜브 채널 '자유부인 한가인'에는 "한가인 목포 현지인 친구가 추천해준 찐맛집, 진짜 맛있을까?"라며 영상이 게재됐다.
이날 한가인은 목포를 찾은 가운데 오리탕 맛집을 찾았다. 오리주물럭에 낙지가 추가돼 나온 메뉴. 한가인은 "밥도 비벼 주시냐. 볶음밥을 먹어야 된다"면서 식사를 하고 왔음에도 새로운 메뉴에 먹방을 예고했다.
그때 사장님은 "김동준 배우님 진짜 닮으셨다. 김동준 배우님도 오셨었다. 진짜 닮으셨다"며 한가인과 김동준의 닮은꼴 얼굴에 놀랐다.
이에 한가인은 "동생이다. 친동생"이라면서 웃은 뒤, "예전에 동준이 안 만났을 때는 동준 배우랑 닮았다 그러면 '잘 모르겠는데' 약간 이랬는데 만나고 나서 진짜 부인할 수가 없다. 너무 닮았다"라며 김동준과의 닮은꼴을 인정해 웃음을 안겼다.
한편 지난 2014년 11월 김동준은 한가인의 유튜브 채널에 출연한 바 있다.
당시 한가인은 "거울을 본 느낌"이라면서 "동준 씨, 나, 우리 아들까지 똑 닮았다"며 놀랐다. 이어 남편인 연정훈과 영상 통화를 시도, 그는 "누가 누구냐. 잃어버린 동생 찾으니까 좋냐"면서 "예전에 동준이랑 같이 프로그램 할 때도 편안한 느낌을 받았다"라고 말해 웃음을 안기기도 했다.
