한가인, 잃어버린 친동생 찾았다...♥연정훈도 인정한 닮은꼴 "부인할 수 없어" ('한가인')

기사입력 2026-01-23 06:51


한가인, 잃어버린 친동생 찾았다...♥연정훈도 인정한 닮은꼴 "부인할 수…

한가인, 잃어버린 친동생 찾았다...♥연정훈도 인정한 닮은꼴 "부인할 수…

한가인, 잃어버린 친동생 찾았다...♥연정훈도 인정한 닮은꼴 "부인할 수…

한가인, 잃어버린 친동생 찾았다...♥연정훈도 인정한 닮은꼴 "부인할 수…

[스포츠조선 정안지 기자] 배우 한가인도 김동준과의 닮은꼴 비주얼을 인정했다.

22일 유튜브 채널 '자유부인 한가인'에는 "한가인 목포 현지인 친구가 추천해준 찐맛집, 진짜 맛있을까?"라며 영상이 게재됐다.

이날 한가인은 목포를 찾은 가운데 오리탕 맛집을 찾았다. 오리주물럭에 낙지가 추가돼 나온 메뉴. 한가인은 "밥도 비벼 주시냐. 볶음밥을 먹어야 된다"면서 식사를 하고 왔음에도 새로운 메뉴에 먹방을 예고했다.


한가인, 잃어버린 친동생 찾았다...♥연정훈도 인정한 닮은꼴 "부인할 수…
그때 사장님은 "김동준 배우님 진짜 닮으셨다. 김동준 배우님도 오셨었다. 진짜 닮으셨다"며 한가인과 김동준의 닮은꼴 얼굴에 놀랐다.

이에 한가인은 "동생이다. 친동생"이라면서 웃은 뒤, "예전에 동준이 안 만났을 때는 동준 배우랑 닮았다 그러면 '잘 모르겠는데' 약간 이랬는데 만나고 나서 진짜 부인할 수가 없다. 너무 닮았다"라며 김동준과의 닮은꼴을 인정해 웃음을 안겼다.


한가인, 잃어버린 친동생 찾았다...♥연정훈도 인정한 닮은꼴 "부인할 수…

한가인, 잃어버린 친동생 찾았다...♥연정훈도 인정한 닮은꼴 "부인할 수…
한편 지난 2014년 11월 김동준은 한가인의 유튜브 채널에 출연한 바 있다.

당시 한가인은 "거울을 본 느낌"이라면서 "동준 씨, 나, 우리 아들까지 똑 닮았다"며 놀랐다. 이어 남편인 연정훈과 영상 통화를 시도, 그는 "누가 누구냐. 잃어버린 동생 찾으니까 좋냐"면서 "예전에 동준이랑 같이 프로그램 할 때도 편안한 느낌을 받았다"라고 말해 웃음을 안기기도 했다.

anjee85@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김연아, 12년째 운동 NO "식단으로 관리, 살 찌는 체질 아니다"

2.

'연정훈♥' 한가인, 7세 子도 인정한 올리비아 핫세 닮은꼴 "엄마 닮았다" ('자유부인 한가인')

3.

'합숙맞선' 상간녀 의혹 A씨 "왜곡된 이슈몰이…적극적으로 법적 대응할 것" [SC이슈]

4.

김연아, '5세 연하' ♥고우림과 신혼생활? "가끔 불만 있지만, 남편이 잘 맞춰줘"

5.

'흑백요리사1' 권성준, 우승자 타이틀 뺏겼다..."다들 에드워드리만 기억해"

연예 많이본뉴스
1.

김연아, 12년째 운동 NO "식단으로 관리, 살 찌는 체질 아니다"

2.

'연정훈♥' 한가인, 7세 子도 인정한 올리비아 핫세 닮은꼴 "엄마 닮았다" ('자유부인 한가인')

3.

'합숙맞선' 상간녀 의혹 A씨 "왜곡된 이슈몰이…적극적으로 법적 대응할 것" [SC이슈]

4.

김연아, '5세 연하' ♥고우림과 신혼생활? "가끔 불만 있지만, 남편이 잘 맞춰줘"

5.

'흑백요리사1' 권성준, 우승자 타이틀 뺏겼다..."다들 에드워드리만 기억해"

스포츠 많이본뉴스
1.

무슨 서류를 안 가져갔길래 美 정치거물이 개입했나? SF 이정후 LA 공항서 1시간 억류...시즌 액땜?

2.

"박지성 있을 때가 그립다" '공도 못차고, 돈도 못 벌었다' 맨유, 축구클럽 부자랭킹 4위→8위 급추락..리버풀 5위 상승, 세계1위 레알 마드리드 최초 10억파운드 돌파

3.

"日, 베트남보다 못하잖아" U-23 아시안컵 결승 앞두고 中 '도발, 또 도발'…"일본축구 끝났다" 선언

4.

'29억 초특급 대우' 근데 다 어디 갔어? ML도 포기하고 왔더니…"찬호 첫 타석 사구 조심해"

5.

156km 던지는 7억 몸값 특급 신인, 1군 합류해도 선발 아닌 불펜이다 왜? [인천공항 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.