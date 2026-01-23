91세 이용식 장모, 충격적 동안..."미스코리아 권유받고 지금도 자기관리 철저"(종합)

[스포츠조선 김수현기자] 91세 이용식 장모가 철저한 자기관리로 놀라운 동안을 자랑했다.

22일 유튜브 채널 '94세 증조할머니의 장수비결?!'이라는 제목의 영상이 업로드 됐다.

이날 원혁은 "오늘은 굉장히 의미가 있는 날이다. 4대! 4대가 모이는 날이다. 진짜 21세기 대한민국에서 쉽지 않다. 이엘이, 이엘이의 엄마의 엄마의 엄마까지 이엘이 4대가 모이는 날이다"라고 소개했다.

94세와 8개월, 세대를 초월한 두 사람의 만남. 90대라고는 믿기지 않는 외모에 이수민은 오랜만에 만난 할머니에 "할머니 왜 더 젊어졌지?"라 했고 원혁 역시 "얼굴에서 윤기가 나신다"라 감탄했다.

동안이 유전이라는 이수민의 집안에 할머니는 "(동안 비결은) 매일 걷는 거 밖에 없다"라 밝혔다. 매일 하루 3번씩 산책을 한다고. 이수민은 "내가 봤을 땐 걷는 게 비결이다"라 했다.

이수민은 "할머니 딱 84살처럼 보인다. 할머니 나이 좀 속이는 거 아니냐. 이거 고소 당한다"라 했고 할머니는 "속였으면 좋겠다"라고 너스레를 떨었다.

건강하게 장수한다는 할머니는 "이도 하나도 안빠졌다. 틀니도 안했다. 90살이 넘었는데 틀니도 아니다"라 자랑했다.

온가족의 예쁨을 한 몸에 받는 이엘이, "애기 너무 신기하지?"라 묻는 말에 할머니는 "어쩜 이렇게 가만히 있냐. 되게 에쁘다"라고 눈에서 꿀이 떨어졌다.


이수민은 "할머니 기도해줘라. 우리 엄마도 할머니처럼 건강하게 늙게"라 했고 할머니는 "물려줄 거 그것 밖에 없다"라며 눈이 찡해졌다.


91세 이용식 장모, 충격적 동안..."미스코리아 권유받고 지금도 자기관…
올해 70세가 됐다는 딸에 할머니는 "나 나이 먹은 것보다 안쓰럽다. 자식은 나이 먹으면 안쓰럽다"라고 속상해했다. 할머니에겐 아직도 마냥 아기 같다는 이수민의 엄마.

"아기 키워보니까 어떻냐. 엄마 (마음을) 알겠냐"라는 말에 이수민은 "엄마처럼은 못하겠다. 엄마는 나 중학교 때 3년 내내 도시락을 싸줬는데, 도시락도 메뉴가 맨날 달랐다. 도시락에 편지도 써줬다. 디저트도 싸주고"라며 "그래서 내가 도시락을 열면 우리반 애들이 다 모일 정도였다. 엄마가 새벽 5시에 일어나서 싸줬다"라고 '엄마의 마음'에 감사함을 전했다.

이어 "난 지금 이유식 하나 끓이는 것도 골 때린다. 골이 빠개질 거 같다. 그냥 갈아서 넣는 건데도"라며 웃었다. 할머니는 "네 엄마처럼 그렇게 못한다"라고 딸의 노고를 인정했다.

할머니는 "어쩜 저렇게 예쁘냐. 순하고"라며 증손주를 보고 눈을 떼지 못했다. 할머니는 "보통 똑똑한 애가 아니다. 누구 닮았냐"라 했다.

할머니를 가장 좋아한다는 손녀 이엘이에 이수민의 이모는 "언니가 안아파야 될 거 같다"라며 갑자기 오열했다. 원혁과 이수민의 어머니 역시 눈물을 흘렸다.

원혁은 "참 미인 집안이다. 이 집안이. 그 시작에는 할머니가 계신다. 할머니가 미인이니까 딸들도 미인이고 손녀도 미인이고 증손녀도 미인이다"라 했고 이수민은 "미인과 동안의 시작이다"라고 흐뭇해 했다.

이수민의 어머니는 "우리 엄마는 젊었을 때 미스코리아 나가라 그랬다"라 했고 할머니는 "나 스무살 때 미스코리아를 뽑고 있었다. 그래서 사람들이 '미스코리아 나가라'고 막 그랬다"라 끄덕였다.


91세 이용식 장모, 충격적 동안..."미스코리아 권유받고 지금도 자기관…
할머니는 그러면서도 "난 딸들은 미스코리아 나가라는 말을 한 번도 못 들었다. 딸이 셋인데 한 번도 없었다"라 했고, 어머니는 "큰 딸이 제일 낫다는 말은 들었다"라며 너스레를 떨었다.

4대가 모인 사진에 가족들은 "10년 후에도 이렇게 찍을 수 있을 거 같다"라며 할머니의 장수를 기원했다.

'이모가 바라보는 할머니의 장점'에 이모는 "딱 한 가지가 있다. 우리 엄마는 자기관리를 잘한다. 나이가 드니까 엄마가 자식을 사랑하는 법인 거 같다. 엄마가 밝고 잘 걷는다는 것 자체로 희망이 된다. 어떤 책에서 봤는데, 예측이 가능한 부모가 되는 게 가장 좋은 부모라더라. 안 보고 있을 때 '우리 엄마가 이러고 있겠지' 하고 자식이 안정되게 마음을 놓고 책임감을 덜 느끼게 하는 그런 부모가 좋은 부모라더라"라 했다.

shyun@sportschosun.com

