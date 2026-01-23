29기 현숙, 확 달라진 '라방' 미모 비결 "보톡스·필러 시술, 나도 신기해"

[스포츠조선 이우주 기자] '나는 솔로' 29기 현숙(가명)이 라이브 방송 당시 미모 비결을 공개했다.
현숙은 22일 "저도 신기해서 계속 쳐다본 어제 저의 모습은 보톡스 필러 시술"이라며 미모 비결을 쿨하게 공개했다.
SBS PLUS, ENA '나는 솔로'에 출연한 현숙은 180도 달라진 비주얼로 등장해 화제가 됐다. 몰라보게 예뻐진 현숙의 모습에 팬들의 미모 비결에 대한 궁금증이 쏟아지자 현숙은 쿨하게 시술 덕임을 인정했다.
그런가하면 현숙은 '나는 솔로' 출연 당시 화제가 됐던 영식과의 대화에 대해 언급했다. 데이트 내내 단답으로 대답해 분위기를 싸늘하게 만들던 영식이 현숙에게 무작정 다가가자 현숙이 이를 겁내하며 피한 것. 이에 대해 현숙은 "예측이 안 되는 상태에서 무작정 피하고 싶었던 거 같다. 저도 방송으로 한발짝 물러서서 보니까 제 표정이 과했다는 생각이 들더라. 그런 부분을 너그럽게 이해해주셨으면 좋겠다. 제 성격상 그런 것이고 저도 많이 반성 중"
이어 '나는 솔로' 출연 후 달라진 근황에 대해 "촬영하고 있던 약국이 아니라 다른 곳으로 옮겨서 새로 운영하고 있다"고 밝혔다. 연애에 대해서는 "저는 솔로"라며 "방송 보고 계신 지인 분들, 소개 많이 시켜달라"고 밝혔다.
한편, '나는 솔로' 29기 현숙은 연세대학교에서 물리학을 전공, 이후 약대에 진학해 현재 3년차 약사다.