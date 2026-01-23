‘맥심 여신’ BJ박민정, ♥76만 유튜버 송형주와 깜짝 결혼 발표
[스포츠조선 조민정 기자] 잡지 맥심 모델로 얼굴을 알린 BJ 겸 유튜버 박민정이 유튜버 송형주와의 결혼 소식을 직접 전했다.
박민정은 22일 자신의 SNS에 장문의 글을 올리며 결혼을 공식 발표했다. 그는 "스무 살 초반에 활동을 시작해 정신없이 달려오다 보니 어느덧 10년이라는 시간이 흘렀다"며 "많은 관심 속에서 때로는 실수도 있었지만, 늘 응원해 주신 덕분에 행복하게 지낼 수 있었다"고 팬들에게 감사 인사를 전했다.
결혼을 결심하게 된 계기에 대해서도 솔직한 마음을 밝혔다. 박민정은 "그 시간 속에서 부족한 저를 곁에서 챙겨주고 아껴주는 사람을 만났다"며 "함께 있으면 배울 점이 많고 정말 멋진 사람"이라고 예비 신랑을 소개했다. 이어 "함께하는 동안 성장하는 제 모습을 보며 이 사람과 평생을 함께하고 싶다는 확신이 들었다"고 덧붙였다.
또한 "늘 지켜봐 주신 팬분들께 실망 드리지 않도록 예쁘고 행복하게 잘 사는 모습 보여드리겠다"며 "인생의 새로운 2막이라 생각하고 앞으로도 더 열심히 활동하겠다"고 전했다. 글 말미에는 "나 시집 간다. 다들 못 갈 거라 놀렸지만 진짜 간다"라는 재치 있는 문장으로 웃음을 안겼다.
함께 공개된 사진에는 박민정과 예비 신랑 송형주의 웨딩 화보가 담겼다. 송형주는 구독자 약 76만 명을 보유한 유튜브 채널 '핫스튜디오'를 운영 중이다.
송형주 역시 같은 날 SNS를 통해 결혼 소감을 전했다. 그는 "평생을 함께할 사람을 만나 결혼하게 됐다"며 "저를 긍정적인 방향으로 이끌어주는 이 사람과라면 미래를 약속해도 되겠다는 확신이 들었다"고 밝혔다. 이어 "결혼 후에도 지금까지 보여드린 송형주 그대로, 변함없이 콘텐츠로 찾아뵙겠다"며 "예쁘게 사는 모습 지켜봐 달라"고 덧붙였다.
한편 1995년생인 박민정은 맥심 모델로 주목받으며 BJ, 유튜버로 활동 영역을 넓혀왔고, 웹예능 '우마게임' 등에 출연했다. 1994년생인 송형주는 유튜브 채널 '핫스튜디오'를 통해 꾸준히 콘텐츠를 선보이고 있다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com
