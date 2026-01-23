한혜진, '나혼산' 사내 연애 심경 "결말이 최악이어도 내가 고른 사람"
[스포츠조선 이우주 기자] 모델 한혜진이 사내 연애에 대한 자신의 생각을 밝혔다.
22일 한혜진의 유튜브 채널에서는 '쌉T한테 상담하면 이렇게 대답합니다'라는 제목의 영상이 게재됐다.
한혜진은 팬들의 고민을 듣고 상담하는 콘텐츠를 진행했다. 사연자는 같이 다니는 대학 친구들이 CC(캠퍼스 커플)였다가 헤어지면서 모임을 가지기 애매한 상황이라며 "헤어진 애들이 모여서 다같이 놀고 싶어하긴 한다. 자꾸 저한테 자리를 만들어보라 한다. 너무 귀찮은데 저도 재밌긴 하다. 언니 같으면 총대를 메실 거냐"고 물었다.
이에 한혜진은 "결국 만나게 할 수는 없고 잘 조절해라. 아마 본인들도 알 거 같다"며 "이번 모임은 OO이가 나올 거 같다. 너는 좀 쉬어라. 투표로 결정됐다. 만나고 싶으면 OO이와 만나서 풀어라"라고 상황극으로 조언했다. 그러면서 한혜진은 "나 판관 포청천이다"라며 자신이 제시한 방법에 대만족했다.
'사내 연애vs엄마 소개로 연애로 더 최악인 것은?'이라는 질문에는 "엄마 소개 연애"라며 질색했다. 한혜진은 "사내연애는 결말이 최악이어도 과정이 최악이어도 내가 고른 내 사람이지 않냐. 근데 엄마가 나에 대해서 뭘 알아서. 엄마의 취향과 내 취향이 같을 리가 없다. 엄마 취향과 내 취향은 갈린다. 우리 아빠를 보면 알 수 있다"고 밝혀 웃음을 안겼다.
