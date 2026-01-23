박수홍 14개월 딸, 외할머니·할아버지 만났다 "재이 덕분에 행복한 가족"
[스포츠조선 김소희 기자] 방송인 박수홍, 그의 아내 김다예, 딸 재이 양이 외가 식구들과 신년 모임을 가졌다.
23일 유튜브 채널 '박수홍 행복해다홍'에는 "(최초 공개) 조부모님과 함께하는 신년 가족모임 외할아버지 녹이는 재이의 애교 3종 세트 개인기 총 방출까지 놓치지 마세요 ♥ 육아 브이로그"라는 제목의 영상이 업로드 됐다. 영상 속 박수홍은 아내 김다예와 딸 재이 양과 함께 처가 식구들을 만나러 향했다.
김다예는 "작년에 재이 외할머니가 재이를 봐주시느라고 정말 고생 많이 하셨다"라며 "외할머니 외할아버지 외가 가족 분들과 신년 모임하러 왔다"고 전했다.
훌쩍 자란 재이 양은 외가 식구들 앞에서 개인기 3종 세트를 선보이며 분위기를 단숨에 사로잡았다. 앙증맞은 몸짓과 애교 넘치는 표정으로 웃음을 안긴 재이 양은 자연스레 가족 모임의 분위기 메이커 역할을 톡톡히 해냈다. 덕분에 오랜만에 모인 가족들의 얼굴에도 미소가 끊이지 않았다.
박수홍과 김다예 역시 "할머니, 할아버지 사랑한다"며 감사와 애정을 아낌없이 표현했고, 이를 지켜보던 외가 식구들 또한 재이 양을 향한 애정을 드러내며 화기애애한 시간을 보냈다. 새해를 맞아 더욱 돈독해진 가족의 모습이 보는 이들까지 미소 짓게 했다.
한편 박수홍은 2021년 23세 연하의 김다예와 혼인신고를 한 뒤, 이듬해 결혼식을 올렸다.
이후 김다예는 시험관 시술을 통해 임신에 성공, 2024년 10월 첫딸 재이를 품에 안았다.
