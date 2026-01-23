'돌싱' 옥순♥영호, 올해 재혼한다 "옥순 딸도 영호 '아빠'로 인정"

23일 '촌장엔터테인먼트TV' 채널에는 '결혼식에서 부케&부토니에 잡았지요!!'라는 영상이 공개됐다.
옥순과 영호는 최근 상철, 영숙의 결혼식에서 부케를 받아 재혼설이 불거졌다. 이에 옥순은 "목표는 올해 안에 식을 올리는 것"이라며 재혼 계획을 밝혔다. 다만 옥순의 딸이 올해 초등학교에 입학하는 중요한 시기인 만큼, 서두르지는 않을 거라고.
옥순은 "아이가 올해 입학을 앞뒀고 또래 친구와의 관계가 중요한 시기다. 아이가 조금 더 마음을 열고 (영호를) 완전한 가족으로 받아들일 때까지는 학교 생활이 안정될 수 있게 배려하고 싶다. 기존에 생활하던 곳에서 지내다가 차차 아이까지 합치는 걸로 생각하고 있다"라고 밝혔다. 이어 "(재혼을) 급히 진행하기에는 현실적인 것들이 많다. 아이가 있다 보니 신중하게 고려하려고 한다"라고 말했다.
영호는 "옥순님의 딸을 포용할 수 있겠냐고 걱정하는 분들도 있는데, 저는 처음부터 타 가정이라고 생각을 안 했고 제 아이라고 생각했다. 언젠가 제 진심이 통해 저를 아빠로 받아들여주길 기대하고 있다. 2세가 생기더라도 타 가정과 섞이는 게 아니고 원래 한 가정이었다고 생각하는 게 중요하다고 본다"라고 밝혔다.
그런가 하면 영호가 옥순의 딸에게 "사랑해 우리 딸 잘 자!"라는 메시지를 보내자, 딸도 "아빠도 잘 자"라는 답을 보내 눈길을 끌었다. 영호는 '아빠' 호칭에 감격한 듯 눈물을 흘리는 이모티콘을 보내며 "딸 보고 싶다"라며 마음을 전했다.
한편 옥순과 영호는 '나는 솔로' 돌싱특집 28기 출연자로 최종 커플로 이어졌으며, 방송 후 실제 연인으로 발전했다. 옥순의 직업은 수학 강사이며 슬하에 딸 1명이 있다. 영호는 잠수 장비, 인명 구조 장비를 관공서에 납품하는 사업을 운영 중이며 슬하에 자녀는 없다.