오윤아, 자폐子 양육 고충 "모르는 女 머리채 잡아 배상, 제작진 옷도 찢어"

기사입력 2026-01-23 18:29


[스포츠조선 이게은기자] 배우 오윤아가 발달장애를 가진 아들 송민 군을 양육하며 겪은 아찔한 순간들을 떠올렸다.

23일 'Oh!윤아' 채널에는 '발달장애 특수학교 밀알학교 축 졸업'라는 영상이 공개됐다.

오윤아는 어머니, 언니와 함께 아들 송민 군의 밀알학교 졸업식에 참석했다. 오윤아는 송민 군이 졸업장을 받는 모습을 보고 지난 시간을 떠올리기도.

언니가 "민이가 7살 때 길을 가다가 모르는 사람을 문 적이 있다"라고 말하자, 오윤아는 "고2 때 놀이공원을 갔을 때도 지나가는 여자애 머리채를 잡아서 사과하고, 연락이 와서 돈도 물어줬다"라고 떠올렸다. 언니도 "말해 뭐해"라며 공감했다.


이날 함께 동행한 '편스토랑' 출신 작가는 "민이가 '편스토랑' 촬영할 때보다 차분해졌다. 나도 이제 옷이 찢어질 일이 없다"라고 떠올렸다. 오윤아도 "그때 작가들의 옷이 다 뜯겼다. 수민 작가도 머리끄덩이가 잡혔다"라며 '편스토랑' 촬영 당시 송민 군을 회상했다.

오윤아는 이젠 의젓해진 민이를 보며 "우리 민이도 월급을 받으면 기부해야지. 취업하면 학교에 장학금을 전달하고 싶다"라는 바람을 전했다.

한편 오윤아는 2007년 비연예인과 결혼, 슬하에 송민 군을 뒀지만 2015년 이혼했다. 송민 군을 홀로 양육 중이며 개인 채널 'Oh!윤아'를 통해 팬들과 소통 중이다.

