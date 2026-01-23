도경수, '신민아♥' 김우빈 결혼식 축의금 밝혔다 "100만원대, 축가는 못해"(할명수)
[스포츠조선 김소희 기자]그룹 엑소(EXO) 멤버 겸 배우 도경수(디오)가 절친 김우빈의 결혼식 비하인드를 공개했다.
23일 유튜브 채널 '할명수'에는 '현실에서 엑소(EXO)인 내가 이 세계에서는 명수상사 사원'이라는 제목의 영상이 올라왔다.
영상에서 박명수는 도경수에게 "김우빈 결혼식 다녀왔냐"라며 "축의금은 10만원대였나, 100만원대였나"라고 질문했다.
이에 도경수는 "갔는데 스케줄 때문에 오래 있지는 못했다"며 "축의금은 100만원대"라고 답했다. 이때 카이가 "그분 축가 안 불렀냐"라고 궁금해 했고, 도경수는 "원래 축가가 예정돼 있었다. '팝콘'이라는 노래를 부르려고 했다"고 비하인드를 전했다.
김우빈은 지난해 12월 20일 신민아와 10년 열애 끝에 결혼식을 올렸다. 도경수는 김우빈과 연예계 대표 절친으로, 이날 6시 15분쯤 결혼식장에 도착해 약 15분간 머물며 김우빈과 인사를 나눈 뒤 다시 이동한 것으로 알려졌다.
도경수는 최근 tvN '콩콩팡팡'에서 이광수와 남다른 케미를 선보이며 화제를 모은 바 있다. 김우빈의 결혼 소식이 전해진 후 팬들은 '사회'는 이광수, '축가'는 도경수를 예상하며 기대했지만, 도경수는 이날 진행되는 'MMA 2025(멜론뮤직어워드 2025)' 무대에 오르게 되어 예정된 축가를 부르지 못했다.
도경수는 최근 디즈니+ '조각도시' 인터뷰에서 "'팝콘'을 부르려고 했었다"며 결혼식 불참에 아쉬움을 드러냈다. 결혼식 당일에도 오후 4시 30분께 'MMA 2025' 레드카펫에 모습을 드러내며 공식 불참이 확정되었지만, 그는 결혼식장에 깜짝 등장해 김우빈과 짧은 시간을 함께하며 형을 축하했다.
신라호텔에서 서울 고척스카이돔까지 왕복 약 2시간 거리였지만, 도경수는 오로지 절친을 축하하기 위해 이 수고를 마다하지 않았다. '콩콩팡팡' 막내의 남다른 형 사랑에서 두 사람의 깊은 우정을 엿볼 수 있었다.
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.