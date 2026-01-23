정유미, 유튜브 올렸다가 '저작권 삭제' 멘붕…"내 얼굴인데 왜 안돼"

정유미, 유튜브 올렸다가 '저작권 삭제' 멘붕…"내 얼굴인데 왜 안돼"

[스포츠조선 김준석 기자] 배우 정유미가 오랜만에 근황을 전하며 유튜브 저작권과 관련한 뜻밖의 에피소드를 공개했다.

22일 유튜브 채널 '천개미이천희'에는 '캠핑장에서 캠핑 음식으로 이걸 먹는다고...? 정유미가 요즘 빠져있는 이것'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 영상에는 이천희, 전혜진 부부와 절친한 사이인 정유미가 출연해 담소를 나눴다.

카메라 앞에 앉은 정유미는 시선을 피하며 어색한 웃음을 보였고, 이를 본 이천희는 "왜 그러냐"며 웃음을 터뜨렸다.

이에 정유미는 "오랜만에 하니까 어색하다. 작년에 내가 아예 아무것도 안 하지 않았냐"며 "2024년에 '서진이네2' 이후 처음이다"라고 말해 눈길을 끌었다.

정유미는 최근 개인 유튜브 채널을 통해 소소하게 근황을 전하고 있다고도 밝혔다.


정유미, 유튜브 올렸다가 '저작권 삭제' 멘붕…"내 얼굴인데 왜 안돼"
그는 "회사에 얼마 전에 갔는데, 구독자분들이 계시니까 뭐라도 올려야 할 것 같더라"며 "편집을 잘 못해서 짧은 영상 위주로 올리고 있다"고 설명했다.

그러나 유튜브를 시작하며 예상치 못한 벽에 부딪혔다고 털어놨다.


정유미는 "유튜브 하면서 저작권이라는 걸 처음 제대로 알았다"며 "내 얼굴은 내 초상권이니까 괜찮은 줄 알고, 예전에 출연했던 단편 영화 영상을 올렸는데 바로 삭제됐다"고 고백했다.

이어 "영화는 저작권이 제작사에 있지 않냐. 그래서 경고가 오더라"며 유튜브 초보자로서 겪은 현실적인 어려움을 솔직하게 전했다. '내 얼굴이 나와도 마음대로 쓸 수 없다'는 사실에 당황했다는 설명이다.

오랜 공백 이후 전해진 정유미의 소탈한 근황과 솔직한 고백에 누리꾼들은 "너무 현실적이라 공감된다", "정유미도 유튜브는 어렵구나", "괜히 더 친근해진다" 등의 반응을 보이고 있다.

