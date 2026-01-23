정유미, 유튜브 올렸다가 '저작권 삭제' 멘붕…"내 얼굴인데 왜 안돼"

|
[스포츠조선 김준석 기자] 배우 정유미가 오랜만에 근황을 전하며 유튜브 저작권과 관련한 뜻밖의 에피소드를 공개했다.
카메라 앞에 앉은 정유미는 시선을 피하며 어색한 웃음을 보였고, 이를 본 이천희는 "왜 그러냐"며 웃음을 터뜨렸다.
|
그러나 유튜브를 시작하며 예상치 못한 벽에 부딪혔다고 털어놨다.
정유미는 "유튜브 하면서 저작권이라는 걸 처음 제대로 알았다"며 "내 얼굴은 내 초상권이니까 괜찮은 줄 알고, 예전에 출연했던 단편 영화 영상을 올렸는데 바로 삭제됐다"고 고백했다.
이어 "영화는 저작권이 제작사에 있지 않냐. 그래서 경고가 오더라"며 유튜브 초보자로서 겪은 현실적인 어려움을 솔직하게 전했다. '내 얼굴이 나와도 마음대로 쓸 수 없다'는 사실에 당황했다는 설명이다.
오랜 공백 이후 전해진 정유미의 소탈한 근황과 솔직한 고백에 누리꾼들은 "너무 현실적이라 공감된다", "정유미도 유튜브는 어렵구나", "괜히 더 친근해진다" 등의 반응을 보이고 있다.
narusi@sportschosun.com