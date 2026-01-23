김연아, 김연경과 설레는 키 차이.."식빵언니♥" 황제 투샷

기사입력 2026-01-23 21:53


김연아, 김연경과 설레는 키 차이.."식빵언니♥" 황제 투샷

[스포츠조선 김소희 기자]전 피겨스케이팅 선수 김연아가 전 배구 선수 김연경과의 투샷을 공개했다.

23일 김연아는 자신의 SNS 계정에 "식빵 언니와 겉바속톡♥"이라는 글과 함께 사진 세 장을 게재했다.

공개된 사진에는 김연경의 유튜브 채널 '식빵언니 김연경'에 출연한 김연아가 김연경과 나란히 서서 환한 미소를 짓고 브이(V) 포즈를 취한 모습이 담겼다. 두 스포츠 레전드의 키 차이가 시선을 끌며, 친근하고 훈훈한 분위기가 팬들의 폭발적인 관심을 모았다.


김연아, 김연경과 설레는 키 차이.."식빵언니♥" 황제 투샷

김연아, 김연경과 설레는 키 차이.."식빵언니♥" 황제 투샷
앞서 김연아는 지난 22일 유튜브 채널 '식빵언니 김연경'에 출연해 김연경과 진솔한 대화를 나눈 바 있다. 두 레전드가 개인적으로 만난 것은 이번이 처음으로, 국가대표 시절에도 동·하계 종목의 특성상 선수촌에서 마주칠 기회가 없었다고 전해졌다. 그런 만큼 이번 만남은 큰 화제를 모았으며, 영상이 공개된 지 하루 만에 조회수 115만 회를 기록하며 팬들의 뜨거운 관심을 받았다.

한편, 김연아는 2014년 소치 동계올림픽을 끝으로 현역에서 은퇴했으며, 이후 5세 연하인 포레스텔라 멤버 고우림과 3년 열애 끝에 2022년 결혼했다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

오윤아, 자폐子 양육 고충 "모르는 女 머리채 잡아 배상, 제작진 옷도 찢어"

2.

'장동건♥' 고소영, 맏며느리 고충 "신정에도 제사 지내, 조상님 뵙느라 못 놀아"

3.

손담비, 제왕절개 1년 만 '11자 복근'.."복구 힘들지만, 노력 많이 해" 비법 大공개

4.

'마동석♥' 예정화, 결혼 2년 만 깜짝 근황.."남편 응원하러 와" 손하트+환한 미소(아이엠복서)

5.

도경수, '신민아♥' 김우빈 결혼식 축의금 밝혔다 "100만원대, 축가는 못해"(할명수)

연예 많이본뉴스
1.

오윤아, 자폐子 양육 고충 "모르는 女 머리채 잡아 배상, 제작진 옷도 찢어"

2.

'장동건♥' 고소영, 맏며느리 고충 "신정에도 제사 지내, 조상님 뵙느라 못 놀아"

3.

손담비, 제왕절개 1년 만 '11자 복근'.."복구 힘들지만, 노력 많이 해" 비법 大공개

4.

'마동석♥' 예정화, 결혼 2년 만 깜짝 근황.."남편 응원하러 와" 손하트+환한 미소(아이엠복서)

5.

도경수, '신민아♥' 김우빈 결혼식 축의금 밝혔다 "100만원대, 축가는 못해"(할명수)

스포츠 많이본뉴스
1.

'죽었다 복창해야 하나' 신임 우승 감독 공포의 메시지 "호주 날씨 좋다더라. 많이 치고, 많이 던져라" [인천공항 현장]

2.

"우승하고 운동 안 했다? 그건 솔직히" 양현종, 선수단 대변했다…"팬들께 죄송하고 반성한다"

3.

1년 만에 138㎞→151㎞ 구속혁명, 108번 막차입단→캠프까지… 기적의 연속 "김동현 중 1번이 되겠다"[공항인터뷰]

4.

"육성 선수 이정표 세우고 싶었다" 연봉 3700만원→37억원 '100배' 상승, 바닥에서 출발해 9년 만에 대박 터트리고 일본대표까지[민창기의 일본야구]

5.

이 정도면 해볼만 한데? 홍명보호 2차전 상대 '개최국' 멕시코, 귀화 선수 합류에도 '극악의 결정력'...파나마에 '자책골' 1-0 신승

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.