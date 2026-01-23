김연아, 김연경과 설레는 키 차이.."식빵언니♥" 황제 투샷

[스포츠조선 김소희 기자]전 피겨스케이팅 선수 김연아가 전 배구 선수 김연경과의 투샷을 공개했다.
23일 김연아는 자신의 SNS 계정에 "식빵 언니와 겉바속톡♥"이라는 글과 함께 사진 세 장을 게재했다.
공개된 사진에는 김연경의 유튜브 채널 '식빵언니 김연경'에 출연한 김연아가 김연경과 나란히 서서 환한 미소를 짓고 브이(V) 포즈를 취한 모습이 담겼다. 두 스포츠 레전드의 키 차이가 시선을 끌며, 친근하고 훈훈한 분위기가 팬들의 폭발적인 관심을 모았다.
앞서 김연아는 지난 22일 유튜브 채널 '식빵언니 김연경'에 출연해 김연경과 진솔한 대화를 나눈 바 있다. 두 레전드가 개인적으로 만난 것은 이번이 처음으로, 국가대표 시절에도 동·하계 종목의 특성상 선수촌에서 마주칠 기회가 없었다고 전해졌다. 그런 만큼 이번 만남은 큰 화제를 모았으며, 영상이 공개된 지 하루 만에 조회수 115만 회를 기록하며 팬들의 뜨거운 관심을 받았다.
한편, 김연아는 2014년 소치 동계올림픽을 끝으로 현역에서 은퇴했으며, 이후 5세 연하인 포레스텔라 멤버 고우림과 3년 열애 끝에 2022년 결혼했다.