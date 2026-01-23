유명 배우, 100억 잃고 기초수급자 됐다 "스캔들 터진 후 아내가 회사 뺏어"

기사입력 2026-01-23 21:57


유명 배우, 100억 잃고 기초수급자 됐다 "스캔들 터진 후 아내가 회사…

[스포츠조선 이게은기자] 배우 한지일이 전 재산 100억원을 잃고 현재 기초수급자 생활을 하고 있다고 밝혔다.

23일 '클레먹타임' 채널에는 '젖소부인 바람났네로 100억 벌고 다 잃은 사연 | 청와대 안전가옥까지 끌려갔던 이유'라는 영상이 공개됐다.

한지일은 "한국 영화가 침체됐던 90년대에 에로영화가 제작되기 시작했다"라며 자신도 에로 영화 '젖소부인' 시리즈를 제작하며 큰 성공을 거뒀다고 밝혔다. 하지만 이 기쁨은 잠시였다.


유명 배우, 100억 잃고 기초수급자 됐다 "스캔들 터진 후 아내가 회사…
그는 "돈을 쓸어 담았다. 근데 당시 나는 미국 시민권자라서 우리나라에서 사업자 등록을 낼 수 없어 아내 이름으로 냈는데, 스캔들이 났다. 내가 말썽을 부리니 아내가 정신 차리라면서 회사를 뺏었다. 그 후 IMF가 터져서 극단적인 시도도 했다. 결국 미국으로 떠나 청소, 마트 매니저 등 직장을 27곳이나 전전했다"라고 말했다.

한지일은 앞서도 영화 제작, 호텔 등 사업에 연이어 실패하면서 100억 원대 전 재산을 잃었다고 밝힌 바 있다.

한지일은 끝으로 "지금은 기초생활수급자로 살고 있다"라면서도 "나는 지금 제3의 인생을 살고 있다고 생각한다. 전성기였던 7,80대보다 지금이 더 행복하다. 가진 거 없어도 최고의 부자다. 마음의 부자"라고 밝혔다.

joyjoy90@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

오윤아, 자폐子 양육 고충 "모르는 女 머리채 잡아 배상, 제작진 옷도 찢어"

2.

'장동건♥' 고소영, 맏며느리 고충 "신정에도 제사 지내, 조상님 뵙느라 못 놀아"

3.

손담비, 제왕절개 1년 만 '11자 복근'.."복구 힘들지만, 노력 많이 해" 비법 大공개

4.

'마동석♥' 예정화, 결혼 2년 만 깜짝 근황.."남편 응원하러 와" 손하트+환한 미소(아이엠복서)

5.

도경수, '신민아♥' 김우빈 결혼식 축의금 밝혔다 "100만원대, 축가는 못해"(할명수)

연예 많이본뉴스
1.

오윤아, 자폐子 양육 고충 "모르는 女 머리채 잡아 배상, 제작진 옷도 찢어"

2.

'장동건♥' 고소영, 맏며느리 고충 "신정에도 제사 지내, 조상님 뵙느라 못 놀아"

3.

손담비, 제왕절개 1년 만 '11자 복근'.."복구 힘들지만, 노력 많이 해" 비법 大공개

4.

'마동석♥' 예정화, 결혼 2년 만 깜짝 근황.."남편 응원하러 와" 손하트+환한 미소(아이엠복서)

5.

도경수, '신민아♥' 김우빈 결혼식 축의금 밝혔다 "100만원대, 축가는 못해"(할명수)

스포츠 많이본뉴스
1.

'죽었다 복창해야 하나' 신임 우승 감독 공포의 메시지 "호주 날씨 좋다더라. 많이 치고, 많이 던져라" [인천공항 현장]

2.

"우승하고 운동 안 했다? 그건 솔직히" 양현종, 선수단 대변했다…"팬들께 죄송하고 반성한다"

3.

1년 만에 138㎞→151㎞ 구속혁명, 108번 막차입단→캠프까지… 기적의 연속 "김동현 중 1번이 되겠다"[공항인터뷰]

4.

"육성 선수 이정표 세우고 싶었다" 연봉 3700만원→37억원 '100배' 상승, 바닥에서 출발해 9년 만에 대박 터트리고 일본대표까지[민창기의 일본야구]

5.

이 정도면 해볼만 한데? 홍명보호 2차전 상대 '개최국' 멕시코, 귀화 선수 합류에도 '극악의 결정력'...파나마에 '자책골' 1-0 신승

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.