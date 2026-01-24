"이건 싸가지 문제" 성시경, 공연 앞두고 금주·금연 선언(먹을텐데)
[스포츠조선 김소희 기자]가수 성시경이 공연을 앞두고 금주·금연을 선언하며 남다른 각오를 전했다.
23일 유튜브 채널 '성시경'에는 "성시경의 먹을텐데 l 논현동"이라는 제목의 영상이 업로드됐다. 영상 속 성시경은 서울 강남구 논현동에 위치한 한 순댓국 맛집을 찾았다.
이날 성시경은 모둠 수육과 함께 소주, 맥주를 주문한 뒤 "딱 한 잔만 먹겠다"며 조심스럽게 맥주를 들이켰다. 그는 "공연이 열흘 조금 넘게 남았다"며 "담배는 3주 넘게 끊었고, 술은 조금 늦게 끊긴 했지만 거의 안 먹고 있다"고 근황을 전했다.
이어 "나이가 들면 공연 전에 이런 걸 한다고 해서 꼭 효과가 있는 건 아니지만, 일종의 의식 같은 것"이라며 "이걸 지키면 나한테 좋은 운이 올 것 같다"고 덧붙였다.
성시경은 공연을 찾는 관객들을 향한 책임감도 드러냈다. 그는 "공연에 와주시는 분들을 위해 공연 전날까지 소주 두 병에 담배를 뻑뻑 피울 수는 없지 않냐"며 "이건 싸가지의 문제인 것 같다"고 솔직하게 말했다. 그러면서 "오늘은 딱 소주 반 병만 먹겠다"고 다짐했다.
실제로 이날 성시경은 맥주 반 병만 마신 뒤 술자리를 마무리했다. 그는 "정말 딱 여기까지만 먹겠다. 이렇게 맥주 마시는 것도 정말 오랜만"이라며 "요즘 밤에는 탄산수만 마시고 있다"고 밝혀 눈길을 끌었다.
한편 성시경은 지난해 12월 25일부터 28일까지 총 4일간 서울 올림픽공원 KSPO DOME(올림픽 체조경기장)에서 단독 콘서트 '2025 성시경 연말 콘서트 〈성시경〉'을 성공적으로 개최했다. 그는 데뷔 25년의 시간을 명곡과 추억으로 풀어내며 팬들에게 깊은 여운을 남겼다.
