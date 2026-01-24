전현무, '은밀한 처방' 공개후 자폭..벌떡주+야관문에 "이건 내 거"(전현무계획3)

최종수정 2026-01-24 06:01

전현무, '은밀한 처방' 공개후 자폭..벌떡주+야관문에 "이건 내 거"(…

[스포츠조선 김소희 기자] 방송인 전현무가 또 한 번 특유의 자폭 입담으로 웃음을 안겼다.

23일 방송된 MBN '전현무계획3' 말미 공개된 예고편에는 중식 대가 여경래 셰프의 출연이 예고돼 기대를 모았다. 이날 전현무는 곽튜브, 여경래 셰프와 함께 전라도 여수로 먹투어를 떠났다.

세 사람은 제철 음식을 맛볼 수 있는 한 식당을 찾았다. 가게 주인은 반갑게 이들을 맞이하면서도 전현무를 향해 "그런 일로 마음고생 심하게 하지 않았냐"며 최근 논란을 언급해 현장을 웃음바다로 만들었다.

순간 숙연해진 전현무는 메뉴판을 훑어보던 중 남성 건강에 좋다고 알려진 '야관문'과 '벌떡주'를 발견했고, "여기 야관문이랑 벌떡주가 있네. 제가 벌떡주 좀 들이키겠다"며 자포자기한 반응을 보여 폭소를 더했다.


전현무, '은밀한 처방' 공개후 자폭..벌떡주+야관문에 "이건 내 거"(…
이를 유심히 지켜보던 여경래 셰프는 급기야 상에 오른 '부추'를 한 움큼 집어 들었고, 이를 본 전현무는 "요즘 몸이 안 좋으신 거냐, 아니면 저 주려고 그러는 거냐"고 물었다. 그러자 여경래 셰프는 "나도 현무 씨 소문 들었다"고 받아쳐 현장을 웃음으로 초토화 시켰다. 전현무는 손사래를 치며 "선생님, 아니다. 아니에요"라고 연신 부정해 웃음을 안겼다.

한편 전현무는 과거 차 안에서 링거를 맞는 장면과 관련해 의료법 위반 의혹으로 경찰 수사를 받은 바 있다. 그는 당시 억울함을 해명하는 과정에서 지극히 사적인 개인 의료 정보까지 공개했고, 이 과정에서 발기부전 치료제로 알려진 약이 언급되며 화제를 모았다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

오윤아, 자폐子 양육 고충 "모르는 女 머리채 잡아 배상, 제작진 옷도 찢어"

2.

도경수, '신민아♥' 김우빈 결혼식 축의금 밝혔다 "100만원대, 축가는 못해"(할명수)

3.

'장동건♥' 고소영, 맏며느리 고충 "신정에도 제사 지내, 조상님 뵙느라 못 놀아"

4.

'마동석♥' 예정화, 결혼 2년 만 깜짝 근황.."남편 응원하러 와" 손하트+환한 미소(아이엠복서)

5.

손담비, 제왕절개 1년 만 '11자 복근'.."복구 힘들지만, 노력 많이 해" 비법 大공개

연예 많이본뉴스
1.

오윤아, 자폐子 양육 고충 "모르는 女 머리채 잡아 배상, 제작진 옷도 찢어"

2.

도경수, '신민아♥' 김우빈 결혼식 축의금 밝혔다 "100만원대, 축가는 못해"(할명수)

3.

'장동건♥' 고소영, 맏며느리 고충 "신정에도 제사 지내, 조상님 뵙느라 못 놀아"

4.

'마동석♥' 예정화, 결혼 2년 만 깜짝 근황.."남편 응원하러 와" 손하트+환한 미소(아이엠복서)

5.

손담비, 제왕절개 1년 만 '11자 복근'.."복구 힘들지만, 노력 많이 해" 비법 大공개

스포츠 많이본뉴스
1.

"아 현수형이 없구나. 그래도 출혈이 1명이니까..." 혜자 FA 박동원이 본 2024년과 2026년이 다른 이유

2.

"트레이드 되자마자 민호형이…" 포수만 5명 생존 경쟁, 박세혁에 대한 강민호의 진심, "우승 부담? 두산 때 늘 목표였다"[인터뷰]

3.

'죽었다 복창해야 하나' 신임 우승 감독 공포의 메시지 "호주 날씨 좋다더라. 많이 치고, 많이 던져라" [인천공항 현장]

4.

"우승 부담 피하지 않겠다" 캠프 출발 박진만 감독 "이호범 장찬희 기대, 불펜 뎁스 강화 목표, 마무리 열려있다"[현장인터뷰]

5.

"우승하고 운동 안 했다? 그건 솔직히" 양현종, 선수단 대변했다…"팬들께 죄송하고 반성한다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.