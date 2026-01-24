전현무, '은밀한 처방' 공개후 자폭..벌떡주+야관문에 "이건 내 거"(전현무계획3)
[스포츠조선 김소희 기자] 방송인 전현무가 또 한 번 특유의 자폭 입담으로 웃음을 안겼다.
23일 방송된 MBN '전현무계획3' 말미 공개된 예고편에는 중식 대가 여경래 셰프의 출연이 예고돼 기대를 모았다. 이날 전현무는 곽튜브, 여경래 셰프와 함께 전라도 여수로 먹투어를 떠났다.
세 사람은 제철 음식을 맛볼 수 있는 한 식당을 찾았다. 가게 주인은 반갑게 이들을 맞이하면서도 전현무를 향해 "그런 일로 마음고생 심하게 하지 않았냐"며 최근 논란을 언급해 현장을 웃음바다로 만들었다.
순간 숙연해진 전현무는 메뉴판을 훑어보던 중 남성 건강에 좋다고 알려진 '야관문'과 '벌떡주'를 발견했고, "여기 야관문이랑 벌떡주가 있네. 제가 벌떡주 좀 들이키겠다"며 자포자기한 반응을 보여 폭소를 더했다.
이를 유심히 지켜보던 여경래 셰프는 급기야 상에 오른 '부추'를 한 움큼 집어 들었고, 이를 본 전현무는 "요즘 몸이 안 좋으신 거냐, 아니면 저 주려고 그러는 거냐"고 물었다. 그러자 여경래 셰프는 "나도 현무 씨 소문 들었다"고 받아쳐 현장을 웃음으로 초토화 시켰다. 전현무는 손사래를 치며 "선생님, 아니다. 아니에요"라고 연신 부정해 웃음을 안겼다.
한편 전현무는 과거 차 안에서 링거를 맞는 장면과 관련해 의료법 위반 의혹으로 경찰 수사를 받은 바 있다. 그는 당시 억울함을 해명하는 과정에서 지극히 사적인 개인 의료 정보까지 공개했고, 이 과정에서 발기부전 치료제로 알려진 약이 언급되며 화제를 모았다.
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.