고소영, 장동건이 '바가지' 쓰고 샀다던 건물로 174억 잭팟… "우리 효자" 300억의 위엄

기사입력 2026-01-24 06:21


고소영, 장동건이 '바가지' 쓰고 샀다던 건물로 174억 잭팟… "우리 …

고소영, 장동건이 '바가지' 쓰고 샀다던 건물로 174억 잭팟… "우리 …

[스포츠조선 김준석 기자] 배우 고소영이 한남동에서의 여유로운 일상을 공개하던 중, 14년 사이 시세가 174억 원가량 오른 건물을 자연스럽게 소개해 화제를 모았다.

23일 고소영의 유튜브 채널에는 "혼자 놀아도 좋고 데이트해도 좋단다 얘들아 근데 난 혼자.."라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 고소영은 "조식 먹으러 왔다"며 오전 10시까지 브런치를 즐길 수 있는 한남동 피자집을 찾았고, "혼자 놀기 좋은 곳을 소개해주고 싶었다"며 차분한 근황을 전했다.

달라진 신년 일상도 언급했다. 고소영은 "예전에는 연말·신년 모임도 많고 술 약속도 많았는데 요즘은 그런 날이 점점 없어졌다"며 "이제는 정리하면서 가족들과 보내는 시간이 많다. 신정도 쇠고 구정도 쇠니까 아침부터 조상님을 만나야 한다"고 말해 웃음을 자아냈다.

이날 그는 한남동에 대해 "뒷골목에 재미있는 곳이 많다. 번아웃이 왔을 때 새로운 아이디어를 얻거나 시장조사 겸 자주 나온다"고 설명했다.

그러다 길을 걷던 중 길 건너편에 위치한 자신의 건물을 발견하고 반가움을 드러냈다. 고소영은 "우리 건물 잘 있네. 너무 예뻐. 여기서 제일 예쁘지 않아? 유럽 느낌 디자인이 너무 예쁘다. 효자야 안녕"이라며 애정을 표현했다.

해당 건물은 고소영의 남편인 배우 장동건이 2011년 6월 126억 원에 매입한 것으로 알려졌다. 지하 2층부터 지상 5층 규모로, 매입 당시 약 40억 원의 대출이 포함됐다. 당시에는 직전 거래가보다 40억 원 이상 비싸게 샀다는 평가가 나오며 '바가지 논란'이 따르기도 했다.

그러나 이후 한남동 일대 가치가 급등하며 평가는 완전히 뒤집혔다. 특히 2019년 고급 주거단지 나인원 한남 입주 이후 임대료와 시세가 크게 상승했고, 현재 해당 건물의 가치는 약 300억 원 수준으로 추정된다. 매입 14년 만에 약 174억 원의 시세차익이 예상되며, 대표적인 '한남동 성공 투자' 사례로 꼽힌다.


한편 고소영은 유튜브를 통해 한남동 일상과 취향, 라이프스타일을 꾸준히 공개하며 팬들과 소통을 이어가고 있다. 산책 중 건물에 건넨 "우리 효자"라는 한마디가, 결과적으로 300억 원대 자산의 위엄을 상징하는 장면으로 남았다.

narusi@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

오윤아, 자폐子 양육 고충 "모르는 女 머리채 잡아 배상, 제작진 옷도 찢어"

2.

도경수, '신민아♥' 김우빈 결혼식 축의금 밝혔다 "100만원대, 축가는 못해"(할명수)

3.

'장동건♥' 고소영, 맏며느리 고충 "신정에도 제사 지내, 조상님 뵙느라 못 놀아"

4.

'마동석♥' 예정화, 결혼 2년 만 깜짝 근황.."남편 응원하러 와" 손하트+환한 미소(아이엠복서)

5.

손담비, 제왕절개 1년 만 '11자 복근'.."복구 힘들지만, 노력 많이 해" 비법 大공개

연예 많이본뉴스
1.

오윤아, 자폐子 양육 고충 "모르는 女 머리채 잡아 배상, 제작진 옷도 찢어"

2.

도경수, '신민아♥' 김우빈 결혼식 축의금 밝혔다 "100만원대, 축가는 못해"(할명수)

3.

'장동건♥' 고소영, 맏며느리 고충 "신정에도 제사 지내, 조상님 뵙느라 못 놀아"

4.

'마동석♥' 예정화, 결혼 2년 만 깜짝 근황.."남편 응원하러 와" 손하트+환한 미소(아이엠복서)

5.

손담비, 제왕절개 1년 만 '11자 복근'.."복구 힘들지만, 노력 많이 해" 비법 大공개

스포츠 많이본뉴스
1.

"아 현수형이 없구나. 그래도 출혈이 1명이니까..." 혜자 FA 박동원이 본 2024년과 2026년이 다른 이유

2.

"트레이드 되자마자 민호형이…" 포수만 5명 생존 경쟁, 박세혁에 대한 강민호의 진심, "우승 부담? 두산 때 늘 목표였다"[인터뷰]

3.

'죽었다 복창해야 하나' 신임 우승 감독 공포의 메시지 "호주 날씨 좋다더라. 많이 치고, 많이 던져라" [인천공항 현장]

4.

"우승 부담 피하지 않겠다" 캠프 출발 박진만 감독 "이호범 장찬희 기대, 불펜 뎁스 강화 목표, 마무리 열려있다"[현장인터뷰]

5.

"우승하고 운동 안 했다? 그건 솔직히" 양현종, 선수단 대변했다…"팬들께 죄송하고 반성한다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.