한혜진, '4살 연하' 하준과 '썸 종료'…"현재 데이트 안 한다"

기사입력 2026-01-24 06:11


[스포츠조선 김준석 기자] 모델 겸 방송인 한혜진이 배우 하준과의 소개팅 이후 근황을 직접 전했다.

한혜진은 지난 22일 자신의 유튜브 채널을 통해 공개한 영상에서 하준을 언급하며 두 사람의 현재 관계에 대해 분명히 선을 그었다.

그는 "하준 씨에 대해 굉장히 궁금해하시고 '3편이 언제 나오냐'는 질문도 많다. 관심은 정말 감사하다"면서도 "하지만 저와 하준 씨는 현재 데이트를 하지 않고 있다"고 밝혔다.

앞서 한혜진은 배우 이시언의 주선으로 4살 연하인 하준과 소개팅하는 모습을 공개해 화제를 모은 바 있다.

자연스러운 분위기와 솔직한 대화가 전파를 타며 두 사람의 관계에 대한 기대감도 커졌던 상황이다.

이에 대해 한혜진은 "일이 그렇게 됐다. 시원하게 얘기해달라는 분들이 많아서 말씀드린다"며 "연애를 못 하는 게 숨길 일은 아니지 않느냐"고 담담하게 말했다.

이어 "만약 연애나 결혼을 하게 된다면 어디서 '데이트 포착' 같은 기사로 알리지는 않을 것"이라며 "좋은 일이 생기면 구독자들에게 제일 먼저 직접 알리겠다"고 덧붙였다.

한혜진의 솔직한 발언에 누리꾼들은 "괜히 기대했다가 더 현실적이라 좋다", "깔끔하게 정리해서 호감", "괜히 썸 몰이 안 해서 좋다" 등의 반응을 보이고 있다.

