최강록, '흑백요리사2' 우승 상금 3억 입금.."스포하면 못 받는다"

기사입력 2026-01-24 07:01


[스포츠조선 김준석 기자] '흑백요리사2' 우승자 최강록의 상금 입금 비하인드가 공개됐다.

23일 유튜브 채널 '정지선의 칼있스마'에는 정지선과 정호영이 출연해 '흑백요리사' 출연 후일담을 전했다.

두 사람은 시즌을 넘나든 에피소드와 참가자들 간의 관계를 솔직하게 풀어내며 웃음을 자아냈다.

이날 정호영은 프로그램의 하이라이트였던 결승 미션을 함께 보던 중 "강록이가 오늘 상금이 들어왔다고 하더라. 아까 전화 통화했는데 오늘 입금됐다고 해서 친하게 지내자고 했다"고 말해 눈길을 끌었다.

제작진이 "생각보다 늦게 들어왔다"고 하자, 정호영은 "확정이 된 다음에 입금된다. 스포를 하면 상금을 못 받는 조건이 있어서 그렇다"고 설명했다.

이어 정지선이 최강록의 요리를 보며 "셰프님도 이거 하지 않았냐"고 묻자, 정호영은 "비슷한 요리를 했는데 점수 차이가 꽤 났다. 같은 걸 안 한 게 천만다행"이라며 너스레를 떨었다. 무한 요리 천국 미션의 승자가 최강록으로 결정되자 정호영은 "판단이 빠를수록 좋다. 내가 안 될 것 같으면 빨리 축하해줘야 한다"며 쿨한 모습을 보이기도 했다.

한편 최강록은 프로그램 종영 인터뷰에서 우승 상금 3억 원의 사용 계획에 대해 "언젠가 국수집을 열고 싶은데, 그때를 위해 쓰고 싶다"고 밝힌 바 있다.

narusi@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

