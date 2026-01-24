'박수홍♥' 김다예, "둘째 계획 있었다"...고통 속 출산 후 솔직 고백

기사입력 2026-01-24 09:32


'박수홍♥' 김다예, "둘째 계획 있었다"...고통 속 출산 후 솔직 고…

[스포츠조선 김수현기자] 방송인 박수홍과 아내 김다예가 '가장 힘들었던 순간'을 회상했다.

23일 유튜브 채널 '박수홍 행복해다홍'에는 '(최초 공개) 조부모님과 함께하는 신년 가족모임 외할아버지 녹이는 재이의 애교 3종 세트 개인기 총 방출까지 놓치지 마세요 ♥ 육아 브이로그 | 16개월아기' 영상이 업로드 됐다.

늦은 밤 재이를 재우고 육퇴한 수다부부. 김다예는 "지금 씻지도 못했는데 옷 갈아입고 왔다"라며 고생한 남편을 위로했다.

김다예는 "육아가 이렇게 힘들 줄 모르고 '두 명은 낳아야지' 했다"라며 너무나 힘든 육아에 한탄했다.


'박수홍♥' 김다예, "둘째 계획 있었다"...고통 속 출산 후 솔직 고…
이어 '가장 힘들었던 순간'에 "출산, 시험관, 육아, 임신기간"이라 했고 박수홍은 "난 가장 힘든 게 육아다"라 했다.

"당신은 출산을 안해봐서 그렇다"라는 김다예에 박수홍은 "난 여보 임신 기간에도 최선을 다해서 매일 주무르고 음식 해먹이고 그랬다. 근데 그때는 행복했다. 힘든 줄 몰랐다"라 회상했다.

박수홍은 "여보 배가 이만해서 밤에 잠 못자고 한 시간 마다 깼는데 그때가 힘든 줄 알았다. 근데 육아가...어젯밤에도 몇 번을 깼는지 모르겠다"라고 웃었다.

한편 박수홍은 2021년 23세 연하의 김다예와 혼인신고를 한 뒤, 이듬해 결혼식을 올렸다.


이후 김다예는 시험관 시술을 통해 임신에 성공, 2024년 10월 첫딸 재이를 품에 안았다.

shyun@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

루머 시달린 이미숙, 결국 오열 "그 얘기만 하면 울컥, 가족 덕에 버텼다"(숙스러운)

2.

도경수, '신민아♥' 김우빈 결혼식 축의금 밝혔다 "100만원대, 축가는 못해"(할명수)

3.

"모르는女 머리채 잡아 배상" 오윤아, 자폐子 양육 고충 토로

4.

고소영, 장동건이 '바가지' 쓰고 샀다던 건물로 174억 잭팟… "우리 효자" 300억의 위엄

5.

한혜진, '4살 연하' 하준과 '썸 종료'…"현재 데이트 안 한다"

연예 많이본뉴스
1.

루머 시달린 이미숙, 결국 오열 "그 얘기만 하면 울컥, 가족 덕에 버텼다"(숙스러운)

2.

도경수, '신민아♥' 김우빈 결혼식 축의금 밝혔다 "100만원대, 축가는 못해"(할명수)

3.

"모르는女 머리채 잡아 배상" 오윤아, 자폐子 양육 고충 토로

4.

고소영, 장동건이 '바가지' 쓰고 샀다던 건물로 174억 잭팟… "우리 효자" 300억의 위엄

5.

한혜진, '4살 연하' 하준과 '썸 종료'…"현재 데이트 안 한다"

스포츠 많이본뉴스
1.

韓 역대 최초 굴욕, 결국 피하지 못했다→차마 웃지 못한 '적장' 김상식...이민성호, 승부차기 끝에 U-23 아시안컵 4위 마감

2.

"초대박" '韓 축구 역사상 최고 경력' 김민재, 상상 초월 커리어 예고...나폴리→바이에른 뮌헨→이번엔 EPL 빅클럽! "이미 영입 후보"

3.

韓 축구 역대 최초 패배 위기→신민하 97분 천금 동점골, 이민성호 겨우 살았다...후반 2-2 마무리, 연장전 돌입

4.

베트남 4-32 한국, 이렇게 격차 보였는데...이민성호, 연장까지 2-2 마무리→운명의 승부차기 돌입(후반 종료)

5.

[속보]'이렇게 허망할 수 있나' 이민성호, 김태원 동점골→2분 만에 응우옌 딘 박 '환상 프리킥 성공' 추가 실점...베트남 1-2 리드 (후반 진행 중)

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.