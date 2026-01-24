유재석, 'SBS 얼굴상'도 받았는데..."턱 함몰, 생각보다 더 불균형한 얼굴"

기사입력 2026-01-24 10:16


[스포츠조선 조윤선 기자] 유재석의 외모에 대한 적나라한 평가가 큰 웃음을 안긴다.

오는 25일(일) 방송되는 SBS '런닝맨'에서는 구미호가 되고픈 멤버들의 외적 매력을 낱낱이 파헤친다.

최근 진행된 녹화는 '오늘부터 구미호입니다만' 레이스로 꾸며져 꼬리를 딱 9개를 모아야만 구미호가 될 수 있었다. 이에 구미호가 되기 전, '구미호'의 매력을 살리기 위하여 모두가 전문가에게 외모 점검을 받았다.

'2025 SBS 연예대상'에서 'AI가 뽑은 SBS의 얼굴상'을 수상한 유재석의 페이스 컨설팅 결과가 큰 웃음을 예고했다. 시작부터 전문가는 '입이 돌출되어 있고, 턱은 함몰', '생각보다 더 불균형한 얼굴'이라며 필터 없는 적나라한 평가를 내리며 현장을 웃음으로 물들였다. 그러나 전문가는 "이 불균형함이 오히려 유재석을 국민MC로 만든 이유"라고 밝혀 눈길을 끌었다.


그런가 하면 모으라는 꼬리는 안 모으고 서로 홀리기 바쁜 MZ 여우들의 알콩달콩 모멘트도 시선을 끌었다. 주인공은 자칭 'MZ의 아이콘' 지예은과 배우 로몬이었는데 두 사람은 촬영 중 "사실 이미 연락처도 아는 사이"라며 뜻밖의 인연을 고백했다. 어떠한 접점도 없어 보였던 두 사람의 친밀한 모습에 언니, 오빠들이 발칵 뒤집혔고 오프닝 때 로몬이 지예은 이름으로 '플러팅 삼행시'를 한 것이 다시 화두에 오르며 이들은 도대체 무슨 인연인지 관심을 모았다.

꼬리보다는 얼굴, 얼굴보단 로맨스가 더 중요한 '오늘부터 구미호입니다만' 레이스는 25일 일요일 오후 6시 10분에 방송되는 '런닝맨'에서 확인할 수 있다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

