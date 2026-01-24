꽈추형 폭로 "박나래 통해 '주사이모' 접촉" 범죄 현장 언급

[스포츠조선 정유나 기자] '꽈추형' 홍성우 비뇨의학과 전문의가 방송인 박나래를 통해 이른바 '주사 이모'와 접촉한 사실을 공개했다.
24일 방송된 SBS '그것이 알고 싶다'에서는 유명 연예인들을 상대로 불법 의료행위를 해왔다는 주사 이모 논란의 실체를 파헤쳤다.
라디오와 예능에서 '꽈추형'으로 활동하며 유명세를 탄 비뇨의학과 홍성우 전문의. 그는 지난해 11월, 지인으로부터 한 여성을 소개 받았다고 한다. 강남에 있는 성형외과의 대표이자, 외국인 환자를 유치하는 회사의 대표라고 스스로를 소개했다는 40대 여성 이 씨였다.
이날 홍성우 원장은 진료실을 찾은 제작진에게 "그때 그 여자랑 여기서 얘기했다. 범죄 현장에 오셨네요"라고 말했다.
이씨와의 만남에 대해 대해 홍 원장은 "지인이 '아는 성형외과 의사 언니가 있다'고 했다. '사업도 열심히 하는 언니인데 둘이 시너지 내면 좋을 것 같아' 이러면서 연락을 줬다. 그래서 얘기를 한번 나눴다"며 "'외국 의사들을 초빙해가지고 병원을 꾸리고 있다. 그리고 지금 한 군데도 투자를 많이 받아가지고 병원을 만들고 있는 중이다'라고 하더라. 그래서 사업적으로 대단한 친구라고 생각했다"고 회상했다.
홍 원장의 병원을 찾아와 국외 병원 진출 사업을 제안했다는 이 씨. 소개해준 지인도 아는 성형외과 언니라고 얘기했고, 홍 원장이 대화를 나눴을 때도 충분히 의사 같아 보였다고 한다. 홍 원장은 "그런데 며칠 후, 기자들이 전화와서 '이씨랑 아는 사이 맞느냐'고 물어보더니 전부 다 '이씨 의사 아니죠?'라고 질문하더라. '의사 맞다'라고 답했다. 그때까지만해도 기자들의 질문을 전혀 이해할 수 업었다"고 털어놨다.
그런데 며칠 뒤, 이 씨가 수상한 타이틀과 함께 뉴스에 떠들썩하게 등장했다.
절정의 인기를 구가하다, 전 매니저들이 갑질 의혹을 폭로하면서 논란에 휩싸인 개그우먼 박나래. 그녀를 둘러싼 논란 중 하나가 병원이 아닌 곳에서, 의사 면허가 없는 이로부터 약을 받거나 주사나 링거를 맞았다는 것인데, 당사자가 이 씨로 밝혀진 것이다.
홍 원장에게 이 씨를 소개해준 지인도 박나래였다. 홍 원장은 "나래 씨가 소개를 해줬다. 2023년에 함께 예능에 출연한 이후로 친분을 이어왔다. 저한테는 좋은 동생이었으니까 나래 씨가 저한테 속이면서 할 이유가 없다고 생각했다"고 전했다.
이어 홍 원장은 박나래가 처음 보낸 문자를 공개했다. 그는 "나래 자체가 의사라고 믿고 성형외과 의사 언니라고 보냈는데 그 문자를 보고 '아니야. 성형외과는 아닐 거야' 굳이 반문할 필요가 없지 않느냐"고 설명했다.