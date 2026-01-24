이민우, 싱글맘과 결혼 후 부모와 불화→가출 선언 "이렇게 살아야 하나" ('살림남')[종합]

[스포츠조선 이게은기자] 그룹 신화 멤버 이민우가 부모님과의 분가를 두고 고민에 빠졌다.

24일 방송된 KBS2 '살림하는 남자들 시즌2'(이하 '살림남')에서는 갈등을 겪는 이민우 가족의 일상이 전파를 탔다.

이민우 어머니는 첫째 손녀가 자신이 차려준 밥을 먹지 않자 속상해했다. 눈치를 보던 이민우는 결국 첫째 딸에게 시리얼을 줬고, 어머니는 "개밥 같다"라며 못마땅해했다. 이민우 아내는 이런 상황에 대해 "곤란하고 시어머니에게 미안하다. 아침 식사를 안 만드셔도 된다고 몇 번 얘기했다"라고 말했다.

이를 지켜보던 MC 이요원은 "저는 첫째를 육아할 때 시어머니와 함께 살았다. 시어머니가 육아를 함께해 주셔서 비슷한 경험이 있다. 저도 공부한 육아법을 말씀드렸다가 엄청 혼난 적이 있다"라고 떠올렸다.

이민우 어머니는 고된 육아로 한 달 만에 10kg가 빠진 며느리를 위해 보양식을 준비했다. 하지만 이민우 아내는 시어머니가 사 온 적나라한 족발을 보고 경악했다. 이민우도 "설렁탕이나 도가니탕 사 오면 되지. 엄마 힘들잖아"라며 당황했다.


그런 가운데 이민우는 어머니 손에서 반지가 사라진 걸 발견, "왜 자꾸 잃어버려? 내 카드도 잃어버리고. 시키지도 않은 걸 사서 왜 이런 상황을 만들어. 속 터져"라며 발끈했다. 분위기는 금세 싸늘해졌고 아내는 "처음에 한국에 살았을 때보다 지금이 더 불편하다"라고 인터뷰했다.

첫째 딸은 이번 보양식을 먹을 때도 "냄새가 나고 맛이 없다", "국물이 짜다"라며 먹기 힘겨워했다. 코를 막기도. 이민우는 "할머니가 정성들여 했는데 먹어봐"라고 했지만 첫째 딸은 "맛이 없다"라며 거부했다. 다시 싸늘해진 분위기 속, 이민우는 아내가 계속 어머니의 눈치를 보자 "그만 좀 해!"라며 폭발했다.

결국 이민우 어머니는 이민우에게 "이렇게 같이 살아야 하냐. 그만 신경 쓰고 남원으로 내려갔으면 좋겠다"라며 분가를 언급했다. 이민우 아버지는 어머니에게 "민우에게 뭘 얘기해? 그냥 우리가 내려가면 되지"라고 말했다.


이민우 아버지는 인터뷰를 통해 "요즘 자식들에게 잘하고 있는 건지 판단이 제대로 안 선다. 솔직히 3월 결혼식 전이라도 남원에 내려가고 싶다"라는 속내를 전했다. 이민우는 "불효하는 느낌이 든다. 어떻게 해야 될지 모르겠다"라며 고민에 빠졌다.

한편 이민우는 최근 11세 연하 재일교포 이아미 씨와 혼인신고를 하며 부부의 연을 맺었다. 이아미 씨는 필라테스 강사로, 홀로 딸을 키우는 싱글맘이었다. 최근 두 사람 사이에서 태어난 딸까지, 슬하에 두 자녀를 뒀다.

