이민우, 싱글맘과 결혼 후 부모와 불화→가출 선언 "이렇게 살아야 하나" ('살림남')[종합]

[스포츠조선 이게은기자] 그룹 신화 멤버 이민우가 부모님과의 분가를 두고 고민에 빠졌다.
이를 지켜보던 MC 이요원은 "저는 첫째를 육아할 때 시어머니와 함께 살았다. 시어머니가 육아를 함께해 주셔서 비슷한 경험이 있다. 저도 공부한 육아법을 말씀드렸다가 엄청 혼난 적이 있다"라고 떠올렸다.
첫째 딸은 이번 보양식을 먹을 때도 "냄새가 나고 맛이 없다", "국물이 짜다"라며 먹기 힘겨워했다. 코를 막기도. 이민우는 "할머니가 정성들여 했는데 먹어봐"라고 했지만 첫째 딸은 "맛이 없다"라며 거부했다. 다시 싸늘해진 분위기 속, 이민우는 아내가 계속 어머니의 눈치를 보자 "그만 좀 해!"라며 폭발했다.
결국 이민우 어머니는 이민우에게 "이렇게 같이 살아야 하냐. 그만 신경 쓰고 남원으로 내려갔으면 좋겠다"라며 분가를 언급했다. 이민우 아버지는 어머니에게 "민우에게 뭘 얘기해? 그냥 우리가 내려가면 되지"라고 말했다.
이민우 아버지는 인터뷰를 통해 "요즘 자식들에게 잘하고 있는 건지 판단이 제대로 안 선다. 솔직히 3월 결혼식 전이라도 남원에 내려가고 싶다"라는 속내를 전했다. 이민우는 "불효하는 느낌이 든다. 어떻게 해야 될지 모르겠다"라며 고민에 빠졌다.
한편 이민우는 최근 11세 연하 재일교포 이아미 씨와 혼인신고를 하며 부부의 연을 맺었다. 이아미 씨는 필라테스 강사로, 홀로 딸을 키우는 싱글맘이었다. 최근 두 사람 사이에서 태어난 딸까지, 슬하에 두 자녀를 뒀다.
