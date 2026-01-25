"진짜 주사이모는 따로 있다" 남편, 박나래 논란 반박 폭로

기사입력 2026-01-25 00:18


"진짜 주사이모는 따로 있다" 남편, 박나래 논란 반박 폭로

[스포츠조선 정유나 기자] 이른바 '주사 이모'로 지목된 이 씨의 남편이 새로운 의혹을 제기했다.

24일 방송된 SBS '그것이 알고 싶다'에서는 유명 연예인들을 상대로 불법 의료행위를 해왔다는 주사 이모 논란의 실체를 파헤쳤다.

절정의 인기를 구가하다, 전 매니저들이 갑질 의혹을 폭로하면서 논란에 휩싸인 개그우먼 박나래. 그녀를 둘러싼 논란 중 하나가 병원이 아닌 곳에서, 의사 면허가 없는 이로부터 약을 받거나 주사나 링거를 맞았다는 것인데, 당사자가 이 씨로 밝혀진 것이다.

이후 박나래 뿐 아니라 다른 유명 연예인들도 이 씨가 의사인 줄 알고 의료행위를 받았다는 입장을 내놓으면서 논란은 커졌는데, 이른바 '주사 이모'로 지목된 이 씨는 억울하다며 제기된 의혹을 반박했다.

제작진이 어렵게 만난 이 씨의 남편은, 아내에게 제기된 주사 이모 논란은 말도 안 된다고 반박했다. 중국의 병원에서 교수로 임명될 만큼 의사 면허가 있고, 친분이 있는 연예인들에게 일회성 호의를 베풀었을 뿐 불법 의료행위를 하지 않았다는 것이다.


"진짜 주사이모는 따로 있다" 남편, 박나래 논란 반박 폭로
또한 이 씨의 남편은 "샤이니 키, 박나래든 누구든 의사인 줄 알았다고 한 건 거짓말이다. 정말 거짓말이다"라며 "얘네들을 알게 된 건, 우리 집이 저 어렸을 때부터 정치를 하셔서 엔터 사장님과 친해서 알게 된거다. 병원에서 알게 된 건 한 명도 없다"고 폭로했다.

자신들은 그저 박나래와 전 매니저 사이의 갈등에 희생된 피해자일 뿐이라며 아내의 주사이모 의혹은 말도 안 되는 얘기라고 주장했다.

특히 그는 "아내는 주사를 못 놓는다. 그럴 몸 상태가 아니다. 기본적으로 복합부위 통증증후군이 있다. 왼손 잡이인데 왼손이 강직이 되어 있다. 그 손으로 주사를 놓을 수 있겠냐"며 "저희는 주사 이모가 아니다. 진짜 주사 이모는 따로 있다"고 의미심장한 말을 꺼냈다.

jyn2011@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

배우 남정희 별세, 척추 수술 후 건강 악화..향년 84세

2.

박서진, 엄마·동생 몸에 불 붙였다..."CG 아니다" 충격 현장

3.

'방송용 연애' 박선영, 결국 김일우♥가 준 선물 팔았다 "만나는 콘텐츠도 NO"

4.

권상우♥손태영 子, 182cm 훈남 맞네...튀는 외모 탓에 "韓서 번호 따여"

5.

곽튜브, 같은 소속사 강호동·서장훈 결혼식 불참에 서운 "안 와서 섭섭"

연예 많이본뉴스
1.

배우 남정희 별세, 척추 수술 후 건강 악화..향년 84세

2.

박서진, 엄마·동생 몸에 불 붙였다..."CG 아니다" 충격 현장

3.

'방송용 연애' 박선영, 결국 김일우♥가 준 선물 팔았다 "만나는 콘텐츠도 NO"

4.

권상우♥손태영 子, 182cm 훈남 맞네...튀는 외모 탓에 "韓서 번호 따여"

5.

곽튜브, 같은 소속사 강호동·서장훈 결혼식 불참에 서운 "안 와서 섭섭"

스포츠 많이본뉴스
1.

"일본 축구 끝났다!" 조별리그→8강→4강→결승! 중국 이제 눈에 뵈는 것이 없네..."베트남보다 쉬운 상대, 무조건 승리"

2.

아이 넷 아빠의 마지막 꿈, 아직 155㎞ 던지는데 5월이라도 좋다..."선호하는 팀은 있죠"

3.

깜짝 소식! 英 BBC 대서특필, 손흥민 대성통곡, 최애 동료 사실상 '시즌 아웃'→토트넘 파격 결단, '英 특급' 수비수 영입 시도

4.

"죄송합니다. 온전한 저의 잘못입니다" 결국 고개 숙인 韓골키퍼 황재윤, 황당한 '승부차기 한쪽 방향 포기' 전략 뒤엔 이민성 '무능'이 있다

5.

'형 올해는 꼭 약속 지켜!' 건강하게 돌아오겠다는 '의리'의 약속 올해는 꼭 지킬 수 있길...[캠프 출국현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.