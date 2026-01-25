"진짜 주사이모는 따로 있다" 남편, 박나래 논란 반박 폭로
[스포츠조선 정유나 기자] 이른바 '주사 이모'로 지목된 이 씨의 남편이 새로운 의혹을 제기했다.
24일 방송된 SBS '그것이 알고 싶다'에서는 유명 연예인들을 상대로 불법 의료행위를 해왔다는 주사 이모 논란의 실체를 파헤쳤다.
절정의 인기를 구가하다, 전 매니저들이 갑질 의혹을 폭로하면서 논란에 휩싸인 개그우먼 박나래. 그녀를 둘러싼 논란 중 하나가 병원이 아닌 곳에서, 의사 면허가 없는 이로부터 약을 받거나 주사나 링거를 맞았다는 것인데, 당사자가 이 씨로 밝혀진 것이다.
이후 박나래 뿐 아니라 다른 유명 연예인들도 이 씨가 의사인 줄 알고 의료행위를 받았다는 입장을 내놓으면서 논란은 커졌는데, 이른바 '주사 이모'로 지목된 이 씨는 억울하다며 제기된 의혹을 반박했다.
제작진이 어렵게 만난 이 씨의 남편은, 아내에게 제기된 주사 이모 논란은 말도 안 된다고 반박했다. 중국의 병원에서 교수로 임명될 만큼 의사 면허가 있고, 친분이 있는 연예인들에게 일회성 호의를 베풀었을 뿐 불법 의료행위를 하지 않았다는 것이다.
또한 이 씨의 남편은 "샤이니 키, 박나래든 누구든 의사인 줄 알았다고 한 건 거짓말이다. 정말 거짓말이다"라며 "얘네들을 알게 된 건, 우리 집이 저 어렸을 때부터 정치를 하셔서 엔터 사장님과 친해서 알게 된거다. 병원에서 알게 된 건 한 명도 없다"고 폭로했다.
자신들은 그저 박나래와 전 매니저 사이의 갈등에 희생된 피해자일 뿐이라며 아내의 주사이모 의혹은 말도 안 되는 얘기라고 주장했다.
특히 그는 "아내는 주사를 못 놓는다. 그럴 몸 상태가 아니다. 기본적으로 복합부위 통증증후군이 있다. 왼손 잡이인데 왼손이 강직이 되어 있다. 그 손으로 주사를 놓을 수 있겠냐"며 "저희는 주사 이모가 아니다. 진짜 주사 이모는 따로 있다"고 의미심장한 말을 꺼냈다.
