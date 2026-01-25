'러브캐처' 김지연, 정철원과 결혼식 한 달만 이혼한다 "가출 후 양육권 소송"

[스포츠조선 이우주 기자] '러브캐처' 김지연이 결혼식 한 달 만에 야구선수 정철원과의 이혼을 암시했다.
김지연은 24일 팬들과 소통하며 이혼에 대한 암시를 했다. "그동안 참았던 이유는 아이 때문이냐"는 질문에 김지연은 "이번에도 참으려 했지만 가출 후 일방적으로 양육권을 갖겠다 소송을 거니 엄마로서 이제는 참으면 안 되겠더라"라며 "최대한 힘내서 처음이자 마지막으로 이겨보겠다"고 이혼 소송을 예고했다.
또 김지연은 독박육아, 정철원이 생활비를 주지 않았다고 폭로하기도 했다. 김지연은 "작년 연봉 중 3000만 원 넘게 개인을 위해 사용하고 아들 돌반지, 팔찌 녹인 거+ 500~600만 원 보태서 10돈까지 금목걸이도 하셨는데 저는 용돈 따로 없이 제 모든 수입은 생활비로 다 지출했다", "사실 이미 매년 12월부터 2월 말 전까지는 100% 제 수입으로 지냈다"고 밝혔다.
이어 "신생아 때부터 퇴근하고 집에 오면 안방 들어가서 폰하다 자거나 PC방 가는 거 별 일 아닌데 제가 호르몬 때문에 예민했던 거 같다"며 "이외에 저희는 맞벌이지만 저 혼자 집안일, 육아, 제 일까지 하느라 너무 힘들어서 새벽에 SOS 친 적이 여태까지 한 5번 정도 되는데 그날 경기가 잘 안 풀리면 저 때문이라는 말 듣는 것도 그때는 예민해서 눈물 났었는데 지금 생각해보니 다 맞는 거 같다"고 정철원을 비꼬며 폭로하기도 했다.
외도 정황도 폭로됐다. 결혼 준비 기간 동안 정철원에게 DM을 받았다는 팬들이 나오자 김지연은 "대충 알고 있는데 제보 해달라"고 말하기도. 이에 한 팬은 "증거 잘 잡아서 헤어지고 아들이랑 둘이 행복하게 잘 지냈으면 좋겠다"고 바랐고 김지연은 "오해하실까봐 말씀 드리면 이미 모든 부분에서 증거는 충분하다. 그냥 다다익선이라 DM달라고 하는 것"이라고 밝혔다.
한편, 한양대 무용학과 출신인 김지연은 Mnet '러브캐처'에 출연해 이름을 알렸다. 이후 김지연은 롯데 자이언츠 투수 정철원과 2024년 아들을 출산, 1년 4개월 만인 지난해 12월 14일 결혼식을 올렸다.