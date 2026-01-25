윤시윤 母, 44년 만 중학교 졸업 "너의 엄마라서 미안해" ('미우새')

[스포츠조선 이우주 기자] '미우새' 윤시윤의 엄마가 44년 만에 중학교를 졸업한다.

25일 일요일 밤 9시 방송되는 SBS '미운 우리 새끼'에서는 엄마의 중학교 졸업식 현장을 찾은 윤시윤의 이야기가 공개될 예정이다.

이날 44년 만에 중학교 졸업을 하게 된 엄마를 축하하기 위해 중학교를 찾은 윤시윤의 모습이 공개돼 이목을 끌었다. 지난번, 어린 나이에 엄마가 된 시윤 母는 배움에 대한 아쉬움으로 중학교 과정을 공부 중이라고 고백해 많은 이들에게 감동을 준 바 있다. 드디어 졸업하게 됐단 소식에 지켜보던 스튜디오에서도 "박수 한 번 쳐 드리고 싶다" "왠지 모르게 뭉클하다" 등 감격의 박수가 끊이지 않았다.

이어 엄마의 중학교 졸업식을 축하해 주기 위해 만반의 준비를 다 해간 '준비왕' 시윤의 모습에 지켜보던 스튜디오에서도 혀를 내둘렀단 후문. 졸업 앨범이 없다는 이야기에 세상에 하나뿐인 졸업 앨범을 제작하기 위해 나선 건 물론, 엄마의 졸업 소울 푸드인 '이것'을 만들기 위해 직접 수타까지 쳐 모두를 경악하게 만들었다는데, 엄마는 물론 MC 서장훈마저 눈물 흘리게 만든 시윤이 준비한 이벤트의 정체에 관심이 집중된다.

한편, 과거 힘들었던 형편으로 인해 불과 3개월을 앞두고 중학교 졸업을 포기해야만 했던 시윤 母의 이야기가 공개돼 보는 이들을 울컥하게 했다. "내가 너의 엄마라 미안하다"라며 아들에게 폐를 끼칠까 봐 평생을 미안해했다는 시윤 母의 고백에 윤시윤은 응원의 메시지를 전했다고 하는데, 과연 시윤 母子의 속 깊은 사연은 무엇이었을지 궁금증을 자극한다.

44년 만에 중학교 졸업장을 받게 된 시윤 母의 감동적인 현장은
25일 일요일 밤 9시 방송되는 SBS '미운 우리 새끼'에서 확인할 수 있다.

