'러브캐처' 김지연, 정철원과 결혼 한 달 만에 파경 조짐… '불륜·가출·생활비' 폭로전[SC이슈]

기사입력 2026-01-25 10:47


'러브캐처' 김지연, 정철원과 결혼 한 달 만에 파경 조짐… '불륜·가출…
사진 출처=김지연 SNS

[스포츠조선 정빛 기자] 연애 예능 '러브캐처' 출연자 김지연이 야구선수 정철원과의 파경을 암시하는 발언을 공개적으로 쏟아내며 파장이 커지고 있다. 결혼식 이후 불과 한 달여 만에 나온 폭로성 발언에 이목이 집중된다.

김지연은 지난 24일 개인 SNS를 통해 팬들과 '무물(무엇이든 물어보세요)' 형식으로 소통하던 중 남편 정철원과의 갈등 상황을 구체적으로 언급했다.

"그동안 참았던 이유는 아이 때문이냐"는 질문에 "이번에도 참으려 했지만, 가출 후 일방적으로 양육권을 갖겠다는 소송을 걸었다"며 "엄마로서 이제는 참으면 안 되겠더라. 최대한 힘내서 처음이자 마지막으로 이겨보겠다"고 답해, 이혼을 암시했다.


'러브캐처' 김지연, 정철원과 결혼 한 달 만에 파경 조짐… '불륜·가출…
사진 출처=김지연 SNS

'러브캐처' 김지연, 정철원과 결혼 한 달 만에 파경 조짐… '불륜·가출…
사진 출처=김지연 SNS

'러브캐처' 김지연, 정철원과 결혼 한 달 만에 파경 조짐… '불륜·가출…
사진 출처=김지연 SNS
생활비와 육아 분담을 둘러싼 주장도 했다. 김지연은 "맞벌이였지만 제 수입은 모두 생활비로 지출했다"며 "작년 연봉 중 3000만 원 넘게 개인 용도로 쓰고, 아들 돌반지와 팔찌를 녹여 금목걸이를 만들었다는 이야기를 들었을 때 마음이 무너졌다"고 토로했다.

또 "매년 12월부터 2월 말까지 비시즌 기간에는 100% 제 수입으로 지냈다"며 생활비 지원이 충분하지 않았다고 주장했다.


'러브캐처' 김지연, 정철원과 결혼 한 달 만에 파경 조짐… '불륜·가출…
사진 출처=김지연 SNS
정서적, 육체적 부담에 대한 고백도 했. 김지연은 "신생아 때부터 퇴근 후 안방에 들어가 휴대폰을 하거나 PC방에 가는 일이 반복됐다"며 "집안일, 육아, 일까지 혼자 감당하느라 새벽에 SOS를 친 적도 여러 번이었다"고 말했다.

이어 "아빠가 집에 없으니 아이가 알아보지 못한다. 아들에게는 미안하지만 아빠 없다고 생각하고 키워야 할 것 같다"고 밝혀 안타까움을 더했다.


'러브캐처' 김지연, 정철원과 결혼 한 달 만에 파경 조짐… '불륜·가출…
사진 출처=김지연 SNS
결혼 준비 과정에서 불거진 DM(다이렉트 메시지) 의혹과 관련해서는 "이미 모든 부분에서 증거는 충분하다. 다다익선이라 DM 제보를 요청한 것"이라며 "여기까지 거짓은 1%도 없는 일상 이야기"라고 강조, 정철원의 불륜 정황을 간접적으로 말하기도 했다.


'러브캐처' 김지연, 정철원과 결혼 한 달 만에 파경 조짐… '불륜·가출…
사진 출처=김지연 SNS

'러브캐처' 김지연, 정철원과 결혼 한 달 만에 파경 조짐… '불륜·가출…
사진 출처=김지연 SNS

김지연과 정철원은 2024년 혼전 임신 소식을 전한 뒤 첫아들을 품에 안았고, 지난해 12월 14일 결혼식을 올렸다. 김지연은 2018년 Mnet 연애 예능 프로그램 '러브캐처'를 통해 얼굴을 알렸으며, 정철원은 현재 롯데 자이언츠 소속 투수로 활약 중이다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

"진짜 주사이모는 따로 있다" 남편, 박나래 논란 반박 폭로

2.

함소원♥진화, 재결합 조짐..시母 마마 "당장 중국으로 와" 분노

3.

'윤민수 이혼' 김민지, 의미심장 메시지 "남은 시간을 망치지 마"

4.

'뼈말라' 48세 하지원, 'MZ 항공샷' 완벽 소화..혼자 튀는 파티퀸

5.

'밤양갱' 비비 친동생, 24인조 걸그룹 멤버였다 "언니와 닮아" ('살림남')

연예 많이본뉴스
1.

"진짜 주사이모는 따로 있다" 남편, 박나래 논란 반박 폭로

2.

함소원♥진화, 재결합 조짐..시母 마마 "당장 중국으로 와" 분노

3.

'윤민수 이혼' 김민지, 의미심장 메시지 "남은 시간을 망치지 마"

4.

'뼈말라' 48세 하지원, 'MZ 항공샷' 완벽 소화..혼자 튀는 파티퀸

5.

'밤양갱' 비비 친동생, 24인조 걸그룹 멤버였다 "언니와 닮아" ('살림남')

스포츠 많이본뉴스
1.

"죄송합니다. 온전한 저의 잘못입니다" 결국 고개 숙인 韓골키퍼 황재윤, 황당한 '승부차기 한쪽 방향 포기' 전략 뒤엔 이민성 '무능'이 있다

2.

[U-23 아시안컵]'이민성호 꺾은' 亞 최강 일본 U-21, 중국 4-0 대파 사상 첫 대회 2연패

3.

"마무리 후보다" '얼굴은 미소년, 구위는 파괴적' 레전드의 원픽, "아쿼 중 최고" 출국길 '반전 매력'

4.

[속보]대굴욕! '韓 상대 1-0 승, 조별리그 10골-0실점' 일본 얕본 중국, 이변 없이 3실점...완패 확정적, "더 이상 보고 싶지 않아"(후반 15분)

5.

'전반 20분만에 2골' 한국 꺾은 일본, 중국 누르고 사상 첫 U-23 아시안컵 2연패 '눈앞'[전반리뷰]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.