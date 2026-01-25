슈, 美 공항서 추방당한 연예인 폭로 "독방 끌려가, 신발 던지고 난리"

최종수정 2026-01-25 11:09

슈, 美 공항서 추방당한 연예인 폭로 "독방 끌려가, 신발 던지고 난리"

[스포츠조선 이우주 기자] S.E.S 슈가 입국 심사를 통과하지 못할 뻔한 일화를 공개했다.

24일 유튜브 채널 '슈 내돈내산 겨울모자 추천 TOP3'라는 제목의 영상이 게재됐다.

챙이 긴 모자를 착용해보던 슈는 "진짜 옛날에 촬영 때문에 "해외 로케였는데 미국에 도착해서 나가려 했는데 갑자기 이미그레이션에서 다 막으라고 했다. 거기 방송에 출연하는 연예인들이 몇 명 있었다. 비자가 문제였는지 다 스톱이 된 거다"라며 "스태프들은 다 빠지고 연예인들만 뒤로 있는 거다. '무슨 일이지?' 했는데 뒤에 방(세컨더리 룸)이 있더라. 통과 못하는 사람들. 거기에 연예인들이 다 갔다"고 밝혔다.


슈, 美 공항서 추방당한 연예인 폭로 "독방 끌려가, 신발 던지고 난리"
슈는 "OO분이 챙 있는 모자에 선글라스 끼고 있는데 직원이 '모자와 선글라스를 벗어주시겠냐'고 했다. 근데 다리 꼬고 'What?(뭐?)' 이런 거다. 모자 벗으라고 했더니 또 'What?(뭐?)', 'Why?(왜?)'라고 했다. 그랬더니 직원이 '너 일어나. 따라와' 하고 독방으로 갔다. 'Why?', What?' 두 번하더니 독방으로 끌려간 거다"라고 떠올렸다.

슈는 "무슨 상황인가 했는데 여기서 바로 한국으로 가라더라. 독방에서 또 난리가 났다"며 "신발 던지고 CCTV 계속 찍고 있나 보고 여기서 계속 '야! 야!' 이러고 있고. 나는 '이러면 안 되는데' 했다. 갑자기 이 모자 쓰니까 생각이 났다"며 웃었다.

wjlee@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

"진짜 주사이모는 따로 있다" 남편, 박나래 논란 반박 폭로

2.

함소원♥진화, 재결합 조짐..시母 마마 "당장 중국으로 와" 분노

3.

'윤민수 이혼' 김민지, 의미심장 메시지 "남은 시간을 망치지 마"

4.

'뼈말라' 48세 하지원, 'MZ 항공샷' 완벽 소화..혼자 튀는 파티퀸

5.

'밤양갱' 비비 친동생, 24인조 걸그룹 멤버였다 "언니와 닮아" ('살림남')

연예 많이본뉴스
1.

"진짜 주사이모는 따로 있다" 남편, 박나래 논란 반박 폭로

2.

함소원♥진화, 재결합 조짐..시母 마마 "당장 중국으로 와" 분노

3.

'윤민수 이혼' 김민지, 의미심장 메시지 "남은 시간을 망치지 마"

4.

'뼈말라' 48세 하지원, 'MZ 항공샷' 완벽 소화..혼자 튀는 파티퀸

5.

'밤양갱' 비비 친동생, 24인조 걸그룹 멤버였다 "언니와 닮아" ('살림남')

스포츠 많이본뉴스
1.

"죄송합니다. 온전한 저의 잘못입니다" 결국 고개 숙인 韓골키퍼 황재윤, 황당한 '승부차기 한쪽 방향 포기' 전략 뒤엔 이민성 '무능'이 있다

2.

[U-23 아시안컵]'이민성호 꺾은' 亞 최강 일본 U-21, 중국 4-0 대파 사상 첫 대회 2연패

3.

"마무리 후보다" '얼굴은 미소년, 구위는 파괴적' 레전드의 원픽, "아쿼 중 최고" 출국길 '반전 매력'

4.

[속보]대굴욕! '韓 상대 1-0 승, 조별리그 10골-0실점' 일본 얕본 중국, 이변 없이 3실점...완패 확정적, "더 이상 보고 싶지 않아"(후반 15분)

5.

'전반 20분만에 2골' 한국 꺾은 일본, 중국 누르고 사상 첫 U-23 아시안컵 2연패 '눈앞'[전반리뷰]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.