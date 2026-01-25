슈, 美 공항서 추방당한 연예인 폭로 "독방 끌려가, 신발 던지고 난리"

[스포츠조선 이우주 기자] S.E.S 슈가 입국 심사를 통과하지 못할 뻔한 일화를 공개했다.
24일 유튜브 채널 '슈 내돈내산 겨울모자 추천 TOP3'라는 제목의 영상이 게재됐다.
챙이 긴 모자를 착용해보던 슈는 "진짜 옛날에 촬영 때문에 "해외 로케였는데 미국에 도착해서 나가려 했는데 갑자기 이미그레이션에서 다 막으라고 했다. 거기 방송에 출연하는 연예인들이 몇 명 있었다. 비자가 문제였는지 다 스톱이 된 거다"라며 "스태프들은 다 빠지고 연예인들만 뒤로 있는 거다. '무슨 일이지?' 했는데 뒤에 방(세컨더리 룸)이 있더라. 통과 못하는 사람들. 거기에 연예인들이 다 갔다"고 밝혔다.
슈는 "OO분이 챙 있는 모자에 선글라스 끼고 있는데 직원이 '모자와 선글라스를 벗어주시겠냐'고 했다. 근데 다리 꼬고 'What?(뭐?)' 이런 거다. 모자 벗으라고 했더니 또 'What?(뭐?)', 'Why?(왜?)'라고 했다. 그랬더니 직원이 '너 일어나. 따라와' 하고 독방으로 갔다. 'Why?', What?' 두 번하더니 독방으로 끌려간 거다"라고 떠올렸다.
슈는 "무슨 상황인가 했는데 여기서 바로 한국으로 가라더라. 독방에서 또 난리가 났다"며 "신발 던지고 CCTV 계속 찍고 있나 보고 여기서 계속 '야! 야!' 이러고 있고. 나는 '이러면 안 되는데' 했다. 갑자기 이 모자 쓰니까 생각이 났다"며 웃었다.