"금→은→은!" '오뚝이 스마일리'김윤지"많이 넘어져서,더 빨리 일어나게 됐어요"[밀라노-코르티나 패럴림픽 인터뷰]

달렸다 하면 기록이요, 나갔다 하면 역사다. '스마일 몬스터' 김윤지(20·BDH파라스)가 또 하나의 은메달과 함께 동계 패럴림픽 개인 최다메달 신기록을 수립했다.
김윤지는 11일(이하 한국시각) 이탈리아 테세로 크로스컨트리 스타디움에서 열린 2026년 밀라노-코르티나 패럴림픽 크로스컨트리 10㎞ 인터벌 스타트 좌식에서 26분51초6의 기록으로 전체 19명의 선수 중 2위로 결승선을 통과했다. 바이애슬론 12.5㎞ 첫 금메달, 크로스컨트리 스프린트 은메달에 이어 이번 대회 세 번째 메달을 목에 걸었다. 한국 동계 패럴림픽 단일 대회 역대 최다 메달 , 2018년 평창 대회 '금1, 동1'을 따낸 '크로스컨트리 철인' 신의현의 기록을 넘어섰다. '37세 전설' 옥사나 마스터스가 26분31초6, 1위. 김윤지보다 20초 앞선 기록으로 대회 세 번째 금메달, 패럴림픽 통산 22번째 메달을 획득했다.
사진제공=대한장애인체육회
30초 간격으로 출발해 2.5㎞로 구성된 코스를 4바퀴 돌아 순위를 정하는 10㎞ 인터벌 스타트 종목에서 김윤지는 이날도 어김없이 폭풍질주를 이어갔다. 4.1㎞ 구간까지 1위를 유지했지만 5㎞ 구간에서 마스터스에게 역전을 허용, 2위가 됐다. 마스터스와의 격차는 단 0.7초 차. 막판 뒤집기를 노리며 혼신의 폴질을 이어가던 중 6.6~7.5㎞ 구간 코너링 중 넘어지며 위기를 맞았다. 이날 내린 비 탓에 녹은 눈 위에서 중심을 잃었다. 하지만 김윤지는 오뚝이처럼 벌떡 일어나 다시 내달렸다.
사진제공=대한장애인체육회
세 번째 메달 확정 후 김윤지는 왼쪽 뺨의 태극기를 가리키며, 볼 하트 포즈를 취했다. 훈련 중 넘어져 생긴 상처의 밴드 위로 이승준 물리치료사가 그려준 태극기다. "세리머니는 육상 (정)종대 삼촌과 (이)채원이 등 친구들이 부탁했다"며 웃었다. '오뚝이 투혼'에 대해 그녀는 "훈련하면서 많이 넘어진다. 그만큼 빨리 일어나게 된다. '아직 안 끝났다. 빨리 일어나야 한다'는 생각뿐이었다"고 했다. 4번의 레이스에서 금, 은, 은, 첫 패럴림픽에서 메달 3개를 수집했다. 메달 2개(금1·동1)를 보유한 '평창 영웅' 신의현(BDH파라스)를 넘어섰다. 김윤지는 "이번 시즌 시작 전 3~4등 정도 생각했다. 시즌을 치르면서 많이 성장했다. 첫 패럴림픽에서 메달 3개를 땄다. 너무 영광스럽다"고 했다.
사진제공=대한장애인체육회
올 시즌 노르딕스키 여자 좌식은 사실상 김윤지와 옥사나 마스터스, '투톱 시대'다. 김윤지는 마스터스와의 경쟁 구도에 대해 "워낙 대단한 선수 아닌가. 나도 계속 노력하고 있고, 성장하고 있다. 이번에 바이애슬론에서 한번 이기고 금메달을 땄다. 주행으로 붙었을 때 이길 수 있을 정도로 스키를 잘 타는 선수가 되고 싶다"며 눈을 반짝였다. 청춘의 기세는 모든 것을 능가한다. "내가 여자 좌식 선수 중에는 가장 어리니까, 회복력 면에서는 가장 좋지 않을까. 좋은 회복력으로 끝까지 최선을 다하겠다"며 남은 레이스에도 자신감을 표했다.
이제 바이애슬론 여자 좌식 스프린트 추적(13일), 크로스컨트리 여자 좌식 20㎞ 인터벌 스타트(15일) 두 종목이 남았다. 김윤지는 "마지막 바이애슬론 경기다. 의미 있게 마무리하고 싶다. 사격에서 좋은 모습을 보이겠다. 크로스컨트리 20㎞는 모든 국제대회 통틀어 첫 출전하는 종목이다. 떨리고, 설렌다. 처음이니까 즐겁게, 재미있게 경험하고 오겠다"며 환하게 웃었다. 전영지 기자·테세로(이탈리아)=공동취재단