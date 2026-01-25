'둘째 출산' 박은영 "힘주는 방법有, 응가하는 느낌으로"→정주리 "난 출산 시기 조절 가능" 39禁입담 '얼얼'(조선의 사랑꾼)

기사입력 2026-01-25 10:19


'둘째 출산' 박은영 "힘주는 방법有, 응가하는 느낌으로"→정주리 "난 …

'둘째 출산' 박은영 "힘주는 방법有, 응가하는 느낌으로"→정주리 "난 …

[스포츠조선 고재완 기자] TV CHOSUN 극사실주의 다큐 예능 '조선의 사랑꾼'에서 '다산의 여왕' 정주리가 '45세 둘째 임신' 중인 방송인 박은영에게 매운맛 토크로 자연분만 노하우를 전수한다.

26일 방송될 '조선의 사랑꾼' 선공개 영상에서는 45세의 나이로 둘째를 임신한 박은영을 응원하기 위해 정주리, 제이쓴이 뭉친다. 박은영은 "(정주리가) '언니 나는 어떻게 힘주면 애가 나오는지 딱 알아!'라고 했다. 응가를 하는 느낌(?)인데...뒤에서 밀어서 앞으로 내는 힘을 줘야 한다"고 정주리가 전해준 출산 꿀팁을 전했다. 출산 비법에 공감하는 두 유부녀의 거침없는 입담에 제이쓴은 홀로 갸우뚱해 웃음을 자아냈다.


'둘째 출산' 박은영 "힘주는 방법有, 응가하는 느낌으로"→정주리 "난 …

'둘째 출산' 박은영 "힘주는 방법有, 응가하는 느낌으로"→정주리 "난 …

'둘째 출산' 박은영 "힘주는 방법有, 응가하는 느낌으로"→정주리 "난 …

'둘째 출산' 박은영 "힘주는 방법有, 응가하는 느낌으로"→정주리 "난 …
오형제를 전부 자연분만한 정주리는 넷째 임신 당시, 일하러 간 남편을 기다리며 출산 시기를 조절한 일화를 공유했다. 제이쓴은 "그게 조절이 된다고?"라며 크게 놀랐고, 정주리는 "오므리고(?) 있었다. 안 나오게..."라며 실감 나는 묘사로 폭소를 자아냈다. 이어 "남편이 문 열자마자, 남편보고 순풍 낳았다"며 단번에 아이를 출산한 경험을 전해 감탄을 유발했다.

한편 정주리는 자신의 파격적인 별명인 '주리 목장'부터, 셋째 아들이 생라면을 먹다 엄마의 모유를 찾아 마신 놀라운 일화까지 생생한 출산 토크를 공개한다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

"진짜 주사이모는 따로 있다" 남편, 박나래 논란 반박 폭로

2.

함소원♥진화, 재결합 조짐..시母 마마 "당장 중국으로 와" 분노

3.

'윤민수 이혼' 김민지, 의미심장 메시지 "남은 시간을 망치지 마"

4.

'뼈말라' 48세 하지원, 'MZ 항공샷' 완벽 소화..혼자 튀는 파티퀸

5.

'밤양갱' 비비 친동생, 24인조 걸그룹 멤버였다 "언니와 닮아" ('살림남')

연예 많이본뉴스
1.

"진짜 주사이모는 따로 있다" 남편, 박나래 논란 반박 폭로

2.

함소원♥진화, 재결합 조짐..시母 마마 "당장 중국으로 와" 분노

3.

'윤민수 이혼' 김민지, 의미심장 메시지 "남은 시간을 망치지 마"

4.

'뼈말라' 48세 하지원, 'MZ 항공샷' 완벽 소화..혼자 튀는 파티퀸

5.

'밤양갱' 비비 친동생, 24인조 걸그룹 멤버였다 "언니와 닮아" ('살림남')

스포츠 많이본뉴스
1.

"죄송합니다. 온전한 저의 잘못입니다" 결국 고개 숙인 韓골키퍼 황재윤, 황당한 '승부차기 한쪽 방향 포기' 전략 뒤엔 이민성 '무능'이 있다

2.

[U-23 아시안컵]'이민성호 꺾은' 亞 최강 일본 U-21, 중국 4-0 대파 사상 첫 대회 2연패

3.

"마무리 후보다" '얼굴은 미소년, 구위는 파괴적' 레전드의 원픽, "아쿼 중 최고" 출국길 '반전 매력'

4.

[속보]대굴욕! '韓 상대 1-0 승, 조별리그 10골-0실점' 일본 얕본 중국, 이변 없이 3실점...완패 확정적, "더 이상 보고 싶지 않아"(후반 15분)

5.

'전반 20분만에 2골' 한국 꺾은 일본, 중국 누르고 사상 첫 U-23 아시안컵 2연패 '눈앞'[전반리뷰]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.