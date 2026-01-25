송은이, 이영자에 서운함 고백 "내가 하면 안 되는데 김숙은 돼"

23일 김영철의 유튜브 채널에서는 '송은이 김숙, 정색하면서 김영철에게 '카메라 꺼' 한 이유는?(연예계 이슈)'이라는 제목의 영상이 게재됐다.
김숙은 김영철에게 자신의 유튜브 촬영분 중 편집되는 부분을 김영철에게 넘기기로 했다. 김영철은 업로드 일정을 조율하기 위해 김숙에게 업로드 날짜를 물었지만 김숙은 "오빠 먼저 나가도 된다"고 쿨하게 말했다. 이에 김영철은 "자존심 상하게 한다"고 토로했고 김숙은 "영철 오빠 채널 정도는 우리가 뭐 무시해도 된다"고 농담했다.
김영철은 "숙이는 이런 말을 농담처럼 해도 빈축을 안 산다"고 말했고 송은이 역시 "맞다. 숙이처럼 몇 번 했는데 엄청 욕먹었다. '안 하던 애가 왜 그런 말을 해?'라고 정색해서 속으로 '숙이가 하면 가만히 있고 내가 하면 뭐라 그래' 하면서 억울해한 적이 한두 번이 아니다"라고 공감했다.
김영철은 "쟤는 유머로 가고 우리는 자칫 잘못 하면 왜 남의 채널 무시하냐가 된다"고 인정했고 김숙은 "구독자들이 댓글로 더 쓰더라. '영자 언니 더 무시해달라'더라"라고 밝혀 웃음을 안겼다.
이에 송은이는 "'전참시'에서 가끔 내가 영자 언니를 숙이처럼 긁을 때가 있다. 지금은 여러 번 긁어서 언니도 훈련이 돼서 내가 해도 잘 받아주는데 처음엔 당황하더라. '나한테 그러면 안되지. 너는 내 직속이잖아. 숙이는 아픈 애고'(라고 했다)"라며 "숙이는 일반적이지 않다는 거다. 언니는 숙이를 이해하고 가는데 '숙이는 되는데 왜 나는 안되지?' 이런 생각을 여러 번 했다"고 고백했다.
그러면서 송은이는 "(김숙은) 박명수 같은 과다. 우리 선배님들 중에 자유분방하신 분들 있지 않냐. 녹화하다가 전화 받고 나간다. 근데 다 이상하게 안 보고 너무 웃긴 걸로 끝난다. 내가 그러면 논란나고 그럴 것"이라고 밝혔다.