이찬원, '서프라이즈 미스터리 살롱' 메인 MC…능숙한 진행 솜씨→막힘없는 입담 '기대감 UP'

기사입력 2026-01-25 14:17


[스포츠조선 고재완 기자] 이찬원이 '서프라이즈 미스터리 살롱' 메인 MC로 숨은 매력을 뽐냈다.

이찬원은 25일 오전 10시 40분 첫 방송된 MBC '서프라이즈 미스터리 살롱'에 MC로 출연, 곽범, 박소영 아나운서와 찰떡 케미로 기분 좋은 출발을 알렸다.

첫 방송된 '서프라이즈 미스터리 살롱'에서 이찬원은 전 세계의 미스터리를 탐구하는 '미스터 LEE'로 등장, 미국에서 8000건 이상 신고가 접수된 금속공에 대한 실체를 파헤치며 흥미를 자아냈다. 이어 이찬원은 미국 지도를 통해 금속공이 발견된 곳을 설명하는가 하면, 단층 촬영 결과도 살펴보며 관심을 집중시켰다.

또한 이찬원은 '불운을 타파한 운 좋은 사람들' 랭킹쇼와 반전이 있는 사건들을 알아보는 코너 S-파일에서 센스 있는 리액션으로 재미를 한층 더했다. 이찬원은 나고야 주부 살인사건을 다루며 범인이 물건을 훔쳐 가지 않은 점 등 여러 의문점을 내놓아 긴장감을 안겼다.

26년 만에 잡힌 용의자부터 살인 동기까지 밝혀지자 이찬원은 "범인이 평생 동안 반성하고 뉘우치길 바란다"라며 묵직한 여운을 남기기도 했다. 이어 포레스트 펜의 보물을 찾아낸 집념의 사나이에 대한 S-파일이 공개되자, 이찬원은 "첫 방송 시청률 3% 넘으면 전 스태프 회식 쏘겠다"라며 첫 방송 시청률 공약을 내세워 열정을 보이기도 했다.

미스터리한 이야기들을 들려주며 안방극장을 매료시킨 이찬원은 앞서 '서프라이즈 미스터리 살롱' MC로 확정돼 애청자들의 많은 기대를 모은 바 있다. 이찬원이 곽범, 박소영 아나운서와 자연스러운 호흡으로 막힘없는 입담을 발휘하면서, 향후 활약 역시 관심이 쏠리고 있다.

한편, 이찬원은 '서프라이즈 미스터리 살롱'뿐 아니라 KBS2 '불후의 명곡', '셀럽병사의 비밀' JTBC '톡파원 25시' MC로도 바쁜 활약을 펼치고 있다. 여기에 이찬원은 오는 31일과 2월 1일 부산 벡스코 제1전시장 1홀에서 '이찬원 콘서트 <찬가 : 찬란한 하루> - 부산' 공연을 개최하며 열일을 이어갈 예정이다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

