김나영, 재혼 참 잘했네...♥마이큐父, 며느리+손자 사랑 "우리 가족('노필터티비')

[스포츠조선 정안지 기자] 김나영의 시아버지가 며느리와 손자, 가족들을 위해 플렉스 했다.
25일 유튜브 채널 '김나영의 nofilterTV(노필터티비)'에는 "시댁과 함께 떠난 홍콩여행 두 번째 이야기"라면서 영상이 게재됐다.
영상 속 김나영은 룸투어를 마치고 가족들과 함께 식사를 위해 이동했다. 자신이 가장 좋아하는 식당을 가족과 함께 찾은 마이큐는 "너무 좋다"면서 미소를 지었다. 신우, 이준이도 남다른 먹방을 선보여 아빠 마이큐를 미소짓게 했다.
폭풍 흡입 후 돌아온 결제 타임. 시아버지는 생각보다 많이 나온 금액에 잠시 당황했지만, 카메라를 보자 환한 미소를 지어 웃음을 자아냈다. 이에 마이큐는 "약간 영수증 보고 조금 언짢다가 카메라 오면 너그러워진다"며 놀려 아버지를 웃게 했다. 시아버지가 김나영과 마이큐 결혼 선물로 홍콩 여행을 시켜주시기로 했고, 이에 식사 결제를 한 것.
다음날, 온 가족은 디즈니랜드를 찾았다. 시아버지는 "두 번째 방문이다. 처음 생겼을 때 왔다"면서 "이렇게 우리 온 가족이 오니까 너무 기분이 좋다"며 웃었다. 이어 김나영은 시어머니가 입고 있는 조끼를 보자 "어머니 길 안 잃어버릴 것 같다. 컬러가 어머니가 딱 보이더라"고 하자, 시어머니는 "우리 며느리가 선물해 준거다"며 자랑했다.
이후 놀이기구를 타고 퍼레이드 관람에 이어 불꽃놀이로 완벽한 마무리 후 밤 늦게 숙소로 향한 김나영은 "다시는 못할 것 같다"라며 솔직하게 말해 웃음을 안겼다.
그랜드파더 투어 마지막 일정은 점심 식사. 잠시 후 테이블에는 요리들로 가득했고, 김나영은 연신 "맛있다"면서 열심히 먹방을 선보였다.
계산은 시아버지 타임. 시아버지는 "돈 낼 때는 꼭 찍더라"면서 "가족한테 이렇게 해줄 수 있는 게 얼마나 감사한데"라고 했다. 그러면서 시아버지는 "우리 나영 씨가 우리 가족이 된 다음에 처음으로 이렇게 해서 혹시 여러가지로 신경 쓰지 않을까 걱정했는데 같이 사랑하는 마음으로 다녀서 너무 좋다"며 "신우, 이준이도 즐겁게 놀아서 너무 감사하다"며 며느리와 손자를 향한 애정을 드러내 눈길을 끌었다.