'46세 출산' 최지우 "김태희 딸 예뻐...6살 내 딸, 母만큼 예쁘려면 좀 걸릴려나" ('미우새')

기사입력 2026-01-25 21:27


[스포츠조선 정안지 기자] 배우 최지우가 6살 딸의 미모에 대해 솔직하게 털어놨다.

25일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에는 스페셜 게스트로 최지우가 출연했다.

이날 46세에 딸을 출산한 최지우는 "노산의 아이콘이라고 자칭"이라며 웃었다.

시험관 준비를 하다가 포기하려던 찰나에 임신이 됐다고. 특히 현재 배우 김태희에게 육아 조언을 좀 많이 구하고 있다는 최지우는 육아템 공유는 물론 아이들 발레 학원도 같이 보낸다고.


최지우는 "도움을 많이 받는다. 그 친구가 육아 2년 선배다. 이것저것 많이 물어보기도 하고, 그 친구가 '언니 이거 우리 아기한테 너무 작다'면서 나한테 주기도 한다"라고 했다.

이어 최지우는 '누구 닮았나'는 질문에 "내 눈에는 너무 예쁘다"며 웃었고, 신동엽은 "김태희 씨 딸은 당연히 예쁘겠죠"라고 했다.

최지우는 "그렇다"면서 "우리 딸은 엄마만큼 예뻐지려면 좀 많은 시간이 걸릴 것 같다. 엄마 미모 따라오려면 두고 봐야 하지 않을까"라며 장난을 쳤다. 그러자 서장훈은 "아빠도 닮고, 여러 가지로 섞이니까"라고 했고, 어머니들은 "아이들은 몇 번 변한다"고 했다. 이를 들은 최지우는 "크면 더 예뻐지겠죠"라고 해 웃음을 안겼다.

anjee85@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.