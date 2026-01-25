겐지스강 물 먹던 기안84, 북극에선 길바닥 얼음.."군침 싹 도네"

기사입력 2026-01-25 22:51


겐지스강 물 먹던 기안84, 북극에선 길바닥 얼음.."군침 싹 도네"

[스포츠조선 김준석 기자] 기안84가 북극 마라톤 도중 또 한 번 상상을 뛰어넘는 행동으로 시청자들을 놀라게 했다.

25일 방송된 MBC 예능 극한84에서는 북극에서 펼쳐진 극한의 마라톤 레이스 현장이 공개됐다.

기안84는 눈과 얼음으로 덮인 코스를 기대했지만, 실제로는 녹아내린 빙하수와 진흙이 뒤섞인 슬러시 지형과 마주했다.


빙판 구간에 진입한 기안84는 "땅이 슬러시다"라며 당황한 기색을 드러냈다. 나무판자를 밟으며 물웅덩이를 피해 이동했지만 결국 신발이 빠졌고, 빙하 위에서 넘어지며 장갑까지 젖는 위기에 놓였다.

끝없이 이어지는 오르막에 체력은 급격히 소진됐다. 그는 "누가 만든 거야"라며 불만을 터뜨렸고, "완전 방전이다"라고 말하며 힘겨운 모습을 보였다. 급수대조차 보이지 않자 당황은 더 커졌다.

결국 기안84는 길가에 떨어진 얼음을 집어 그대로 입에 넣었다. 얼음을 씹은 그는 뜻밖의 만족스러운 표정을 지으며 "군침이 싹 도네"라고 말해 웃음을 자아냈다.

기안84는 "프랑스에서 마지막에 먹었던 아이스크림이 생각났다. 그걸 먹으면 다시 뛸 수 있을 것 같았다"며 "근데 잠깐만, 여기 북극이잖아?"라고 말해 특유의 엉뚱한 사고를 드러냈다.

이어 길바닥에서 얼음을 더 찾아 물웅덩이에 씻어 먹는 모습까지 보였다.


앞서 기안84는 인도 여행 당시 겐지스강 물을 마시는 장면으로 화제를 모은 바 있다. 이번 북극 얼음 먹방까지 더해지며, 그의 예측 불가한 행보는 또 하나의 레전드 장면으로 남게 됐다.

