'정철원 외도 의혹' 김지연, 17개월 子와 부산 떠난다 "아들, 가출한 아빠 못 알아봐"

[스포츠조선 정안지 기자] '러브캐처'에 출연한 김지연이 남편인 야구선수 정철원과 결혼 한달 만 이혼을 암시했다. 특히 김지연은 정철원이 가정에 소홀히 한 것은 물론 외도 정황 등도 폭로해 충격을 안기고 있다.
현재 부산에서 아들과 생활 중인 김지연은 서울로 이사를 준비하고 있다고. 그는 "부산 너무 좋은데 아이가 부산에서는 얼굴이 너무 알려져서 지금 상황으로는 아이를 위해 서울로 가는 게 좋을 것 같다"면서 "당장 갈 수 있는 상황은 아니라서 정해지면 소식 전해지겠다"고 말했다. 그러면서 김지연은 "아들은 (아빠가)비시즌 때도 집에 없으니 못 알아본다"면서 "아들한테 너무 미안하지만 아빠 없다고 생각하고 키워야죠"라고 밝혔다.
그러면서 김지연은 "1000만원은 올해 연봉이 올랐으니 앞으로 주겠다는 말이었다. 대신 본인한테 아무것도 시키지 않은 조건"이라면서 "월급 안 들어오는 비시즌 몇 개월 동안은 10개월간 줬던 생활비에서 모은 돈, 내 수입으로 지내야 한다더라. 그럼 결국 나한테 주는 용돈은 없는 거 아니냐"고 했다.
그러면서 김지연은 "폭로 그런 거 아니다. 그냥 일상 이야기 한 거다. 거짓을 꾸며낼 여력 없다"면서 "속상했던 일은 아직 공개적으로 올릴 생각도 없어서 나머지 일상들만 편하게 올렸는데 많은 분들이 화내셔서 많이 놀랐다"고 밝히기도 했다.
현재 정철원이 속한 롯데 자이언츠는 이날 1차 스프링캠프지인 대만으로 떠났다. 1군 스프링캠프 명단에 포함된 정철원은 인터뷰를 정중히 고사한 채 대만 타이난으로 출국했다.
이와 관련해 롯데 측은 "개인 상황이긴 하지만 구단에서 상황을 다 체크하고 있다. 현재는 예의 주시 중"이라면서도 "정철원도 캠프에 합류한다"고 밝혔다.
한편, 한양대 무용학과 출신인 김지연은 Mnet '러브캐처'에 출연해 이름을 알렸다. 이후 김지연은 롯데 자이언츠 투수 정철원과 2024년 아들을 출산, 1년 4개월 만인 지난해 12월 14일 결혼식을 올렸다.
