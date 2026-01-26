"개봉 전 흥행 예열 완료"…류승완 감독 '휴민트', 韓영화 최초 특별 기획전 성료

[스포츠조선 안소윤 기자] 영화 '휴민트'가 한국 영화 최초로 시도된 DDP(동대문디자인플라자) 특별 기획전의 대장정을 마무리했다.
'휴민트'가 지난 12일(월)부터 25일(일)까지 DDP 이간수문 전시장에서 진행된 특별기획전을 성황리에 마쳤다. 대한민국 대표 문화공간 DDP와 한국 영화의 만남은 지금까지 단 한 번도 시도된 적 없는 이색적인 만남으로 영화적 경험을 오프라인 공간으로 확장하며 개최 소식부터 화제를 모았다. 특히 배우 박정민과 스틸 작가 김진영이 직접 촬영한 사진을 비롯해 미공개 메이킹 영상 등을 현장에서 만나볼 수 있어 영화를 기다리는 관객들에게는 특별한 장소가 되었다.
사진 제공=NEW
사진 제공=NEW
사진 제공=NEW
각종 소셜미디어를 통해 전시회를 경험한 예비 관객들의 후기가 올라오며 눈길을 끌었다. 전시 관람객들은 " '휴민트' 보기 전 예열 완료!", "전시회 보고 나면 영화 예매하고 싶어진다", "알차고 분위기 있는 공간" 등 다양한 반응을 남겼다. 배우들의 공식 방문 영상도 전시회 선공개 후 온라인으로 공개됐다. 직접 전시장을 찾은 배우들이 사진 한 장, 한 장을 감상하며 촬영 당시의 기억을 떠올리는 모습에서 더없이 끈끈한 팀워크가 느껴진다.
한편 '휴민트'(감독 류승완)는 비밀도, 진실도 차가운 얼음 바다에 수장되는 블라디보스토크에서 서로 다른 목적을 가진 이들이 격돌하는 이야기로, 2월 11일 개봉한다.