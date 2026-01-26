[공식]이상민·탁재훈, '돌싱포맨' 폐지 한달만 재취업..이수지→카이와 新예능 '아니 근데 진짜'

[스포츠조선 김소희 기자]SBS가 다음달 2일(월)부터 매주 월요일 밤을 책임질 신규 토크 예능 '아니 근데 진짜'(이하 '아근진')를 선보인다.

2월 2일 월요일 밤 10시 10분에 첫 방송되는 SBS '아근진'은 탁재훈, 이상민, 이수지, 엑소 카이가 MC로 나서 기존의 토크쇼의 틀을 과감히 깨고, 토크에 세계관과 캐릭터를 입힌 어디서도 본 적 없는 '캐릭터 토크쇼'라는 새로운 장르를 탄생시킬 예정이다.

현실과 가상을 넘나드는 능청스러운 토크와 연기로 사랑받는 '믿고 보는 예능 치트키' 탁재훈, 2025 SBS 연예대상의 주인공 이상민, 현 시점 대한민국에서 제일 핫한 부캐 장인 이수지. 그리고 정규 8집으로 컴백한 월드클래스 퍼포머 엑소 카이까지 합류해. 지금껏 볼 수 없었던 신선한 조합과 폭발적 케미로 새로운 웃음을 예고한다.

선공개된 스틸에서는 4MC가 교도소에 수감되어 있기도 하고, 코첼라를 꿈꾸는 프로젝트 혼성그룹으로도 변신하는 등 매회 상상을 뛰어넘는 콘셉트로 토크쇼의 편견을 깨부숴줄 '신개념 캐릭터 토크쇼'의 탄생에 기대가 모아지고 있다. '미운 우리 새끼', '마이턴'을 등을 선보였던 곽승영 CP가 기획을 맡고, 연출은 서하연 PD가 맡았다.

SBS 월요 토크 예능 '아근진' 2월 2일(월) 밤 10시 10분에 첫 공개된다.
김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com



