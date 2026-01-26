최여진, 사업가 ♥남편과 웨딩화보 공개 "영화같은 폭설 오던 날"

26일 최여진은 자신의 계정에 "2025년 3월 영화같은 폭설이 오던 날. 기억에 남을 웨딩화보를 만들었지만 시즌감를 놓쳐서 이제야 올려요!"라는 글과 함께 영상 하나를 게재했다.
공개된 영상에는 최여진과 남편 김재욱의 웨딩화보 촬영 현장과 함께 완성된 웨딩화보 컷들이 담겨 눈길을 끌었다. 폭설이 내리던 날 진행된 촬영은 마치 영화의 한 장면을 연상케 했고, 순백의 설경 속에서 두 사람의 로맨틱한 분위기가 한층 더 돋보였다. 서로를 바라보는 눈빛과 자연스러운 스킨십에서는 결혼을 앞둔 예비부부의 설렘과 애정이 고스란히 전해진다.
한편 최여진은 지난해 6월 1일 경기도 가평 북한강 위에서 사업가 김재욱과 선상 결혼식을 올렸다. 당시 두 사람은 결혼을 앞두고 각종 루머에 휩싸인 바 있으나, 이에 대해 적극적으로 해명하며 사실이 아님을 분명히 했다. 최여진은 "우리는 김재욱의 이혼 이후에 만났다. 남들에게 오해를 살 만한 행동은 하지 않았다는 점을 알아주셨으면 좋겠다"며 직접 입장을 밝히기도 했다.
논란 속에서도 서로에 대한 신뢰를 바탕으로 결혼에 골인한 두 사람은 이후에도 변함없는 애정을 이어가고 있으며, 이번 웨딩화보 공개를 통해 다시 한번 단단한 부부의 모습을 드러냈다.