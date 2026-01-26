최여진, 사업가 ♥남편과 웨딩화보 공개 "영화같은 폭설 오던 날"

기사입력 2026-01-26 13:53


최여진, 사업가 ♥남편과 웨딩화보 공개 "영화같은 폭설 오던 날"

[스포츠조선 김소희 기자] 배우 최여진이 결혼 1년 만에 웨딩화보를 공개했다.

26일 최여진은 자신의 계정에 "2025년 3월 영화같은 폭설이 오던 날. 기억에 남을 웨딩화보를 만들었지만 시즌감를 놓쳐서 이제야 올려요!"라는 글과 함께 영상 하나를 게재했다.

공개된 영상에는 최여진과 남편 김재욱의 웨딩화보 촬영 현장과 함께 완성된 웨딩화보 컷들이 담겨 눈길을 끌었다. 폭설이 내리던 날 진행된 촬영은 마치 영화의 한 장면을 연상케 했고, 순백의 설경 속에서 두 사람의 로맨틱한 분위기가 한층 더 돋보였다. 서로를 바라보는 눈빛과 자연스러운 스킨십에서는 결혼을 앞둔 예비부부의 설렘과 애정이 고스란히 전해진다.

한편 최여진은 지난해 6월 1일 경기도 가평 북한강 위에서 사업가 김재욱과 선상 결혼식을 올렸다. 당시 두 사람은 결혼을 앞두고 각종 루머에 휩싸인 바 있으나, 이에 대해 적극적으로 해명하며 사실이 아님을 분명히 했다. 최여진은 "우리는 김재욱의 이혼 이후에 만났다. 남들에게 오해를 살 만한 행동은 하지 않았다는 점을 알아주셨으면 좋겠다"며 직접 입장을 밝히기도 했다.

논란 속에서도 서로에 대한 신뢰를 바탕으로 결혼에 골인한 두 사람은 이후에도 변함없는 애정을 이어가고 있으며, 이번 웨딩화보 공개를 통해 다시 한번 단단한 부부의 모습을 드러냈다.
최여진, 사업가 ♥남편과 웨딩화보 공개 "영화같은 폭설 오던 날"

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

故 휘성 전화번호 다른 이에게..김진호 “마지막 흔적 사라져” 깊은 슬픔

2.

박수홍, 25년째 보육원 지원...3천만원 또 기부했다 "아이들이 준 기쁨 컸다"

3.

'41세' 기안84, 북극 마라톤서 무너졌다 "무기력한 심정...분노 차올라"

4.

황신혜 딸 이진이, 엄마 이혼에 "죽고 싶을 만큼 힘들었다"...눈물 고백

5.

'김준호♥' 김지민, '고집불통 시아버지'에 분통..."가족이 더 상처 많이 준다"

연예 많이본뉴스
1.

故 휘성 전화번호 다른 이에게..김진호 “마지막 흔적 사라져” 깊은 슬픔

2.

박수홍, 25년째 보육원 지원...3천만원 또 기부했다 "아이들이 준 기쁨 컸다"

3.

'41세' 기안84, 북극 마라톤서 무너졌다 "무기력한 심정...분노 차올라"

4.

황신혜 딸 이진이, 엄마 이혼에 "죽고 싶을 만큼 힘들었다"...눈물 고백

5.

'김준호♥' 김지민, '고집불통 시아버지'에 분통..."가족이 더 상처 많이 준다"

스포츠 많이본뉴스
1.

주인만큼 유명한 반려견, ML 최초 MVD 선정...오타니 4번째 MVP 수상 그의 곁에는 늘

2.

오현규(24, 풀럼) 초대박! 16번째 韓 프리미어리거→'한국 전멸' 위기서 구원… '슈투트 메디컬'의 아픔 보상 받는다

3.

이대호 직속 후계자 → 상무 홈런왕 → 30홈런 응시하는 성숙한 군필남 "이제.. 쳐야 되지 않을까요? 그렇게 생각합니다"

4.

'한파 없는 애리조나' 30억 재계약 '염갈량 시즌2' 출발. KS 2연패의 시작은 기본기, 생각하는 훈련 강조

5.

1조1070억, 4930억 몸값 타자만 있어도 행복할텐데...1822억 복덩이가 또, 세상 가장 행복한 감독

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.